Аналитики усомнились в способности чеченских силовиков контролировать молодежь в Избербаше

14 августа 2022, 04:21

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Фривольное поведение чеченской молодежи на пляже в Избербаше не соответствует общекавказским традициям и адатам в целом, отметил этнограф Сергей Арутюнов. Деятельность чеченских силовиков по пресечению случаев неподобающего поведения - известная практика в Избербаше, но следить за поведением всех чеченцев, приехавших на море, невозможно даже при поддержке дагестанских силовиков, считает журналист Милрад Фатулаев. Силовики и ранее сотрудничали по вопросу неподобающего поведения представителей одного народа на территории соседнего региона, но контролировать поведение всех отдыхающих силовикам не удастся, считает журналист Гаджимурат Сагитов.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа глава Чечни дал указание чиновникам и полиции пресекать случаи неподобающего поведения "отдельных представителей чеченского народа за пределами региона". Распоряжение Кадырова появилось после сообщений в соцсетях о танцах чеченских девушек во время отдыха на море в Избербаше.

На одном из аудио в Telegram-канале "ЧПГрозный95", опубликованном 11 августа, на чеченском языке рассказывается, что чеченские девушки веселятся ночью на море в Избербаше и поют песни дагестанским парням. Чеченские парни не пытаются остановить девушек и сами танцуют там же лезгинку, говорится на аудиозаписи, которую перевел "Кавказский узел". Позднее на том же канале появилось сообщение, что чеченцы планируют отправиться в Дагестан. "Будем разбираться", - написано в публикации.

Такое поведение не соответствует не чеченским, а общекавказским традициям и адатам, уверен завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор Московского госуниверситета Сергей Арутюнов.

"Действия и слова руководства Чечни по этому поводу в целом укладываются в логику поведения, согласно кодексам, но не чеченским, а общекавказским. Неправильно называть эти кодексы «кодексом чеченцев». Они общие для всех горцев. Согласно этому кодексу, недопустимо, когда девушки и женщины ведут себя так вальяжно, танцуют на пляже, купаются в купальнике и так далее. У них должны быть закрыты ноги до щиколоток, а руки - до запястья. Поэтому они часто купаются в платьях. Открытые купальные костюмы редкость для них", - сказал он 13 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, девушки и женщины не могут так себя вести также при присутствии их братьев или супругов. "Они не могут себя так вести, когда они там находятся вместе с братьями или супругами. За такое поведение будут ругать не только их, но и родных мужчин. Они могут себе позволить какую-то вальяжность только на закрытых пляжах, где нет и не может быть никаких мужчин. Или если на пляже она находится вместе с мужем, но кроме них там никого больше нет. Вот такие нормы, принятые у горцев", - отметил он.

Деятельность чеченских силовиков является известной практикой для Избербаша, уверен главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Это известная практика, такое происходит довольно давно. Но надо отличать мораль и закон. Вот, например, по данным прошлого года в Дагестане отдыхало больше миллиона туристов. В этом году их почти вдвое больше. Мне интересно, как чеченские силовики будут следить за поведением всех представителей чеченского народа, которые отдыхают на море в Дагестане? Как они будут регулировать всех отдыхающих? Мне это представляется невозможным", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, это невозможно даже при поддержке местных силовиков. "Даже если им будут помогать местные силовики, будут давать разрешения на въезд и выезд, то их в Дагестане так много, что силовики не смогут проследить за всеми. Призывать вести себя иначе можно, но добиться исполнения этих призывов будет сложно", - отметил он.

Руководитель дагестанского отделения "Гильдии межэтнической журналистики" Гаджимурат Сагитов также считает, что это не новая практика.

"Такая практика была и в прошлом. И публично, и не публично они (силовики) сотрудничали в том числе по вопросу неподобающего поведения представителей одного народа на территории соседнего региона. Такое было, но не всегда о таких процессах говорилось в публичном пространстве. Вопрос поведения, особенно молодежи - очень актуальный на самом деле. Ничего из ряда вон выходящего в сотрудничестве силовиков двух регионов, по моему мнению, нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Контролировать поведение всех отдыхающих силовикам не удастся, но достичь изменений – можно, уверен он. "Действительно существует такая проблема. И хорошо, что силовики соседних регионов будут в этом сотрудничать. Это можно только приветствовать. Но отдыхающих очень много, и следить за поведением всех, мне кажется, невозможно. Однако добиться положительных изменений можно. Теперь многие знают, что этот случай стал известен всем, сейчас силовики будут следить за отдыхающими, которые отличаются своим поведением, и это будет своего рода преградой для них. Они начнут думать над своим поведением", - отметил он.

В Instagram*-паблике "ЧП Чечня" 12 августа было опубликовано аудиосообщение спикера чеченского парламента Магомеда Даудова к начальникам отделов полиции и главам администраций, в котором он заявил, что имеется договоренность с "руководством соседнего региона", чтобы "во избежание возникновения каких-то недопониманий, силовики, которые будут выезжать, имели при себе командировочные предписания". "Закидывают ролики, где неподобающе ведут себя на пляжах, выпивают, делают всякое ненужное. Девушки то же самое... Ходят по их танцам, поют песни, танцуют... Из-за жары они туда повадились. На море, похоже, делают вещи, несовместимые с нашими адатами, с нашей верой, с нашим народом. Мало того, что позорят себя, так еще и для наших соседей стали проблемой. За пределами [республики] живут тысячи чеченцев, и мы не говорим, чтобы не ехали на какие-то свои мероприятия.... Но вот те существа, что бродят где попало, перейдя на ту сторону... Там уже в курсе, как я сказал. Бумаги для передвижения туда-обратно вам отдадут. Всех таких бродящих существ, где застанете, собрать и вернуть домой. Если у них дома есть люди, отец, брат, двоюродный брат, даже человек из тейпа - без разницы, подтянем и будем работать. Пусть Всевышний сделает продолжение благословенным", - приводит перевод заявление Даудова пользователь "Кавказского узла" stephani # в комментарии к материалу "Поведение чеченской молодежи в Избербаше взволновало Кадырова" (перевод проверен "Кавказским узлом").

Позднее пользователь "Кавказского узла" coleman# сообщил в комментариях к той же статье, что в Instagram*-паблике "ЧП Грозный" уже вышли первые ролики "с мест событий". "Где снято - непонятно, в обоих случаях указано "Братья работают". На первом видео группа вооруженных до зубов силовиков в касках с забралами для лица заходят с улицы в какое-то здание. Почему-то звучит песня "Вставай, джигит, настало время битвы!" Комментариев к нему нет. Второе видео размытое, слышны лишь отрывистые фразы: "Уйдите!", "Садись (в машину)!" и еще какие-то выкрики", - написал он.

13 августа в Telegram-канале "ЧП Грозный 95" опубликовано видеообращение имама, где он заявил, что тех чеченцев, которые ведут себя фривольно в Дагестане, "нужно остановить". "Эта песня посвящается дагестанским парням", - говорят они и делают ловзарг там же. В Избербаше, Махачкале поют эти дагестанцам песни. Вот этим вот людям нужно было хорошее наказание сделать. Надо бы им всем головы отсечь. Знаете, что хуже этого? То, что, когда они танцуют с этими парнями других национальностей, чеченские бородатые парни стоят и хлопают им, называя себя чеченцами при этом. У вас ни чести, ни достоинства, ни мужества у вас нет. Это я вам сказал бы и говорю сейчас. Стыдно вам должно быть. У вас нет национальной ревности? Я не знаю, по-свински как-то, вы что ели свинину? Как мужчина может быть таким ничтожеством? Как можно назвать того, кто хлопает, когда его сестра по национальности танцует с другим? Скажите мне. Может я сошел с ума?" - заявил мужчина (перевод "Кавказского узла").