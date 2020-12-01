Порицание девушек в никабах продолжило тренд распространения дресс-кода в Чечне

01 декабря 2020, 13:23

Сюжет государственного телеканала о "воспитательной беседе" муфтия Чечни с девушками в никабах стал очередным эпизодом многолетней кампании властей, добивающихся от жительниц республики соответствия требованиям к внешнему виду.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет о "воспитательной беседе" муфтия Чечни Салаха Межиева и начальника грозненского отдела полиции Аслана Ирасханова с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз).

Межиев потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. [...] Хиджаб – обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", - сказал муфтий Чечни. После его наставлений девушки сняли закрывающие их лица темные повязки, следует из сюжета государственной телекомпании.

Телесюжет ЧГТРК прокомментировал в своем Telegram-канале живущий в Европе блогер, критик властей Чечни Тумсо Абдурахманов. "Допустим, в Швеции, в стране далеко не мусульманской, где в основном проживают немусульмане, девушки-мусульманки могут носить такой хиджаб или никаб, какой им нравится, и никто их за это не задержит, не отвезёт в полицию, туда не привезут их родственников, с ними не будут проводить профилактических бесед. Это их право - носить то, что им хочется, и это понимают в Швеции. А наши девушки, в своей родной Чечне, которая является мусульманской республикой, где подавляющее большинство жителей – мусульмане, где высшее должностное лицо заявляет, что он хранитель Корана, служитель ислама, защитник Сунны и мусульман, наши девушки должны одеваться так, как хочется Кадырову, а ношение никаба вообще преступление. Я не сторонник никаба, в моей семье его никто не носит, но с какой стати его запрещать?" – написал сегодня ночью блогер.

Рамзан Кадыров позиционирует себя как блюстителя чеченских обычаев. 24 сентября 2019 года он раскритиковал поведение героев опубликованных в соцсетях свадебных видеороликов и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. После этого в интернете появилось пять видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне. Тумсо Абдурахманов тогда напомнил, что ранее сам Кадыров нарушил обычаи, рассказав на федеральном канале об отношениях с женой. Пользователи YouTube согласились, что у Кадырова нет морального права критиковать нарушителей чеченских традиций.

Публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, которая за первые пять часов набрала 90,8 тысячи просмотров и 1260 комментариев, сегодня к 13.20 мск набрала 148 тысяч просмотров, под ней размещен 1691 комментарий.

Авторы новых комментариев продолжили дискуссию об обоснованности требования муфтия Чечни. Некоторые из них поддержали Межиева. "Муфтий несëт великую ответственность за свои проповеди перед Всевышним. Этот человек ни к чему не будет призывать, не взвесив это 1000 раз, в строгом соответствии с основами ислама", - написал, в частности, akhmethan84.

"Таких (женщин в никабах. – Прим. "Кавказского узла") встретишь на улице - жутко становится. Полностью поддерживаю муфтия в этом вопросе", - согласился rusmsv. "В Чеченской Республике никогда не было таких одеяний", - подтвердил asad88988.

Их оппоненты сочли ношение никаба допустимым. "Каждый ходит так, как хочет... Это не от наций зависит, а от ислама...Кто придерживается, зная, что это нужно, а кто-то не считает это обязательным", - указал, в частности, пользователь hadiya_sumaya.

"Не понимаю, как можно взрослого человека, личность, так отчитывать, как ребёнка нашкодившего, это унизительно, искренне жаль этих женщин. Вера - дело сугубо личное и добровольное. Хотят - носят, не хотят - не носят", - написала alena_vorobyova. "Девушкам никто не в праве запрещать это", - согласился ulruki.

Сюжет ЧГТРК продолжил тенденцию требований к внешнему виду женщин



Повышенное внимание к внешнему виду женщин и девочек представители властей Чечни проявляли и ранее. Так, в январе 2019 года родители школьниц младших классов пожаловались, что их дочерей обязали прийти в платках на новогодний утренник. Это требование оказалось неожиданным для родителей, рассказали тогда жительницы Чечни. Указание о том, чтобы школьницы на утренниках были в платках, поступило от руководства, пояснили педагоги.

В декабре 2016 года женщины, работающие в государственных учреждениях Чечни, сообщили, что руководство обязало их являться на работу в хиджабах. Распоряжение распространялось исключительно в устной форме, отмечали жительницы республики.

В феврале 2013 года сотрудница ЧГТРК «Грозный» рассказала, что работниц телеканала обязали приходить в телекомпанию в хиджабах. Представитель руководства телекомпании эту информацию опроверг, заявив, однако, о существовании требований к внешнему виду сотрудниц. «Девушки носят головные платки и одежду ниже колен. Мужчины по пятницам надевают длинные рубашки и свободные брюки, потому что в этот день каждый верующий мусульман обязан совершать коллективную молитву в мечети. Эти правила у нас действуют давно, и никакой надобности в каких-то новых дресс-кодах нет», – пояснил он.

В июне 2012 года преподаватель Чеченского госуниверситета рассказала о негласном требовании ко всем девушкам и женщинам во всех образовательных учреждениях Чечни одеваться в соответствии с нормами ислама. Однако в министерстве образования республики тогда отметили, что письменных указаний на этот счет не существует. При этом еще в 2008 году в вузах республики косынки стали обязательным элементом одежды студенток.

В июне 2010 года в Грозном произошло несколько случаев стрельбы из пейнтбольного оружия по девушкам без головных платков. Примерно в это же время в Гудермесе на столбах появились объявления, призывающие чеченских девушек носить платки. Комментируя нападения на девушек в Грозном, Рамзан Кадыров заявил, что поблагодарил бы организаторов этих акций.

Первый эпизод кампании по насаждению женской "нравственности" в Чечне относится еще к 2006 году, когда Рамзан Кадыров был премьером Чечни, указала в 2011 году правозащитная организация Human Rights Watch. "Тогда он заявил, что использование мобильных телефонов негативно сказывается на моральном облике женщин, поскольку якобы дает им возможность флиртовать с мужчинами, назначать свидания и т.д. После этого было зафиксировано несколько случаев, когда сотрудники местных правоохранительных органов отбирали у девушек мобильные телефоны. Примерно в это же время Кадыров впервые публично заговорил о том, что чеченские женщины не должны ходить с непокрытой головой", - говорится в докладе "Женщина должна знать свое место", опубликованном на "Кавказском узле".

При этом в 2014 году жители Грозного рассказали, что стали очевидцами похищения силовиками молодой девушки в хиджабе. "Она стояла на улице, была в длинном платье и большом темном платке, который закрывал лоб и прикрывал подборок. К ней подошли несколько силовиков, что-то грубо ей сказали, а затем забрали с собой", - сообщили они.

Рамзан Кадыров тогда продемонстрировал нетерпимость к отклонениям от фактически введенного в Чечне дресс-кода для женщин. "Хиджаб носит каждая мусульманка. Это обязанность. Но мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. [...] Наша позиция принципиальная - никогда, ни одному человеку не позволить не только быть ваххабистом в Чечне, но не позволять и быть похожими на них!" – заявил глава региона.

Напомним, что требования к внешнему виду распространяются в Чечне не только на местных жителей, но и на туристов. Так, 7 января Минтуризма Чечни опубликовало памятку для туристов, порекомендовав одеваться "скромнее". "Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: в Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов", - говорится в памятке "Как одеваться туристам в Чечне?", опубликованной на странице министерства в Instagram.