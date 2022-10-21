Показ мод в Махачкале обернулся угрозами для его организаторов

21 октября 2022, 04:39

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Организаторы показа мод с участием юношей в женоподобных образах не планировали привлечь внимание "поборников нравственности" и рисковать безопасностью, но после резонанса в соцсетях участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами, сообщила журналистка Светлана Анохина.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в похожих на женские образах. Авторы комментариев потребовали наказать организаторов показа за нарушение устоев дагестанского общества. Группа махачалинцев потребовала, чтобы организаторы показа принесли извинения мусульманам Дагестана, а депутат Госдумы от республики заявил, что этот магазин не должен существовать.

Махачкалинский бутик "Серый дом", к открытию которого был приурочен резонансный показ, 20 октября был закрыт. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник соседнего магазина на улице Ермошкина, этот бутик позиционировался как женский. Информацию о закрытии бутика подтвердил источник в правозащитном сообществе на условиях анонимности.

В публикации сообщества «ЧП Кавказ Дагестан Чечня Ингушетия Осетия Кбр» "ВКонтакте" указывается, что мероприятие было закрытом, билеты были разосланы только женщинам, при этом организаторы «не успели повесить шторы по техническим причинам».

«На показе была презентация новой коллекции, посвящённая культуре восточных стран и осени. И была предназначена для московской аудитории. Никакой пропаганды [гомосексуализма] не было», - говорится в публикации. Там же отмечается, что мужчины, участвующие в показе, состоят в отношениях с женщинами.

«Все присутствующие на показе пришли посмотреть на женскую коллекцию, и было два мужских образа, да они были немного эпатажные, но никакого отношения к гомосексуализму не имеют», - говорится в посте.

Показы женской одежды с участием моделей-мужчин в России не устраиваются, произошедшее в Махачкале можно считать исключительным случаем, утверждает генеральный директор компании «Арт-плюс» Евгений Куликов, занимающейся организацией выступлений звезд и модных показов. «Это уникальное событие», - сказал Куликов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, мужчины не облачаются в женскую одежду при показах мод почти нигде, это не является принятой практикой презентации одежды во всем мире. Единичные подобные случаи бывают, но эти переодевания мужчин в женский образ не имеют отношения к их сексуальной ориентации. «Хотя в модном сообществе подавляющее большинство мужчин – геи, но никто никак себя не проявляет», - добавил Куликов.

Традиции горцев не приемлют облачения мужчины в женские платья, даже если целью такого переодевания служит бегство, кража, розыгрыш или иная хитрость, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. «Это в принципе неприемлемо для горца – надеть женский наряд. В легендах и фольклоре такого нет», - заявил "Кавказскому узлу" Малашенко.

Переодевание в одежду противоположного пола практиковалось на Кавказе в рамках карнавальной культуры, причем эта традиция была распространена по всему Дагестану на протяжении веков, утверждает журналист, исследователь культуры Дагестана Владимир Севриновский. "В театрализованных представлениях кубачинцев, на рутульских пирушках по случаю Новруза и на дидойских праздниках парни облачались в наряды девушек и танцевали с другими юношами. Эту традицию знали многие народы — достаточно вспомнить театр времен Шекспира, когда Джульетту и Офелию играли мужчины. Девушки тоже не отставали. На вечеринках и девичниках они изображали взаимоотношения мужчин и женщин, порой с эротическими подробностями. В цунтинском селении Хамаитли дидойки переодевались в мужские костюмы и поздним вечером обходили дома, выпрашивая продукты для угощения", - пишет Севриновский в своем материале "Дагестанский карнавал", опубликованном в октябре 2017 года на сайте "Это Кавказ".

Показ мод в Махачкале не был провокацией, уверена журналистка Светлана Анохина. Она сообщила, что участники показа после возникшего резонанса столкнулись с угрозами.

«Кто-то что-то делает непублично, за закрытыми дверями, не на площади, а кто-то заглядывает в окна, чтобы оскорбиться, это характерно. Ситуация ставит под угрозу как участников, так и зрителей: и ребятам, и девушкам, по моей информации, угрожали. Есть видео, где человек кричит о том, что у него «подгорает», как выступление разрушает его скрепы», - рассказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка отметила, что сами «блюстители нравственности», прибывшие к месту показа, грубо оскорбляли участниц мероприятия и говорили им непристойности.

«Так называемые «блюстители нравственности» могут выдвинуть претензии за что угодно, даже если речь не идет об аморальности, непристойном поведении. Смысл приезда был понятен: они приехали к молодым девчонкам, угрожали, делали намеки. Одно дело, что они декларируют, и другое - как», - заключила Светлана Анохина.

"Кавказский узел" неоднократно писал о нападках нравственности в Дагестане на участников того или иного публичного события. Так, в мае 2021 года произошло сразу два подобных скандала: показ свадебных нарядов в Махачкале, на котором демонстрировались открытые модели платьев, повлек призывы запрещать мероприятия, не соответствующие принятым в регионе нравственным нормам, а ученики одной из махачкалинских школ, исполнившие шуточный танец в балетных пачках на капустнике, подверглись резкой критике.

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