Дагестанцы потребовали извинений за показ мод в Махачкале

19 октября 2022, 21:48

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Организаторы показа мод в Махачкале должны принести извинения мусульманам Дагестана, заявила группа махачкалинцев. Магазин, на открытии которого прошел показ мод с участием юношей в женоподобных образах, не должен существовать, заявил депутат Госдумы от Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в похожих на женские образах. Авторы комментариев указали, что подобные мероприятия нарушают устои дагестанского общества и потребовали наказать организаторов показа.

Группа жителей Дагестана собралась в Махачкале у магазина "Серый дом", чтобы потребовать извинений и организаторов показа моделей одежды, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "МЧС (Махач, Че стало?").

Как следует из видеозаписи, у магазина собралось не менее восьми человек, чтобы потребовать извинений за вечернику, однако он оказался закрыт. "Сегодня сюда пришли неравнодушные люди узнать причину, почему это произошло. Мы хотим выйти на хозяев и спросить, почему так произошло. Если они это сделали намеренно, чтобы они признали свою ошибку и извинились перед всеми мусульманами, перед республикой, перед всеми здравыми людьми. А если они сделали это по незнанию, тогда тоже чтобы они извинились", - заявил один из мужчин.

Он также отметил, что цель визита к магазину - не в том, чтобы "кого-то напугать". "Мы как взрослые порядочные люди хотим просто понимать, почему такое происходит в Дагестане. Это наша родина, это наша республика, поэтому мы хотим, чтобы здесь был порядок", - отметил он.

Привлечь организаторов показа к ответственности призвал депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Депутат был более резок в оценках, чем дагестанцы, которые потребовали извинений от владельцев магазина. "Это скотская, аморальная вечеринка, которая омерзительна по своей натуре. Отвратительно, что это произошло в Махачкале. Помимо федеральных законов есть ещё и наши адаты. Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живем в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову. Этот магазин уже в принципе не должен существовать, в назидание всем, кто не понял. И это будет правильно. Если у этого помещения есть хозяин, не забывайте, что вы дагестанцы, наведите порядок. Призываю всех действовать в рамках закона, морали, чести и совести, что всегда и отличало наших земляков - дагестанцев", - написал от в своем Instagram*- паблике.

Хамзаев подготовил обращение на имя прокурора Дагестана с просьбой проверить действия организаторов мероприятия на пропаганду ЛГБТ, особенно в молодёжной среде, указано в сообщении.

В Дагестане и Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.

Практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно применяется в Чечне, но начала укореняться в Дагестане. В частности, республиканское МВД неоднократно публиковало в Instagram видеоролики с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.