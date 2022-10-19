Показ моделей одежды в Махачкале возмутил пользователей соцсетей

19 октября 2022, 18:10

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Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в похожих на женские образах. Такие мероприятия нарушают устои дагестанского общества и неуместны во время военной операции, заявили авторы комментариев и потребовали наказать организаторов показа.

Видеоролик об открытии магазина в Махачкале, на котором присутствовали два молодых человека в одежде, похожей на женскую, был опубликован в Instagram*-паблике Tut Dagestan. На коротком видео, приведен маленький фрагмент с показа - для фото и видео позируют пять девушек, одна из них в платке и два молодых человека в одежде, похожей на женскую и макияже. "Всё, что казалось невозможным и немыслимым в Дагестане, теперь докатилось и до нас!", - написал админ паблика

Второй ролик, который снят через окно, был размещен в Telegram-канале Tut Dagestan. Голоса за кадром комментируют действия молодых людей в помещении, которые разговаривают, после чего один из них кладет другому руку на плечо. "Это мужик. Типа мужик. Ошалеть. Это что за позор - в Махачкале в центре города", - говорит за кадром один из авторов записи.

Пользователи сети согласились с мнением авторов видео. В Instagram*-паблике Tut Dagestan, на который подписаны 1,7 миллиона человек, эта запись набрала к 17.45 мск 1298 комментариев

"Наших братьев на мобилизацию, а эти (...) тут процветают. По-хорошему уберите это. И прекратите эту нечисть распространять", - написал пользователь mebel_dargo. "Никогда бы не подумала,что Дагестан такое допустит", - отметила _brilliantok_. "Дай Аллах, чтоб унизил этих людей, кто причастен к этому, и кто там присутствовал. Нет им оправдания", - подчеркнул пользователь malyar_prof. "Славный Дагестан, что с тобой творится? Братья с Дагестана, как вы можете допускать такое в своих землях?", - спросил psiholog_onlain01.

Часть пользователей призвала привлечь к ответственности организаторов показа. "Арестовать , оштрафовать организаторов всей этой шайки, срочно и по полной", - предложил feerverk_ks."Пусть ответят организаторы этого мероприятия! Пусть каждый, кто причастен к этому, несет ответственность за это позор! Вы серьезно думаете, что это нормально?! Почему подобное становится нормой для дагестанцев?! Почему увидев такое, никто не развернулся и не ушел с этого места?", - поинтересовалась g.akhmadieva_.

Эпатажную акцию счел рекламой пользователь mrtzlvaa. "Ну так они на это и рассчитывали, когда это все это организовывали) Все начнут снимать, рассылать по группам, хейтить магазин и его хозяев, но зато о них узнает больше людей)", - предположил он.

Владелица магазина пояснила, что "это было закрытое мероприятие для женщин", а шторы "не успели повесить". Она отметила, что "никакой пропаганды не было". "У всех присутствующих на показе нормальная ориентация, у этих парней есть свои девушки.Все присутствующие на показе пришли посмотреть на женскую коллекцию, и было два мужских образа, да они были немного эпатажные, но никакого отношения к гомосексуализму не имеют. И были подготовлены для рекламы на Московскую аудиторию", - приводятся ее пояснения Telegram-канале "ЧП-Кавказ", на который подписаны 87 698 человек. К 17.45 мск запись набрала 748 комментариев.

"Это приезжие, не наши. Они всё равно уедут завтра, на открытие приезжали деньги получили и улетели", - написал Алексей Смирнов. "Тот, кто их пригласил и снял, распространял, их всех надо наказать, чтобы другим уроком осталось!!" - предложила Fatima Fatima. "Надо сразу закрыть этот магазин", - предложил Ратмир Керимов. "Интересно то, что (они) вообще не побоялись и приехали в Дагестан, зная о местном менталитете", - добавил пользователь Sevgili.

"Кавказский узел" писал, что видеозапись конфликта местного жителя с приезжими была размещена 28 августа в Telegram. Автор видео обратил внимание на девушку в купальнике и прозрачной накидке и в грубой форме публично сделал ей замечания, снимая это на камеру. Пользователи Telegram указали, что автор видео повел себя агрессивно и разжигал конфликт вопреки извинениям туристов. После этого автор ролика дал объяснения полиции.

В Дагестане и Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.