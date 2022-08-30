Традиционные устои в Дагестане и Чечне вступили в конфликт с желанием развивать туризм

30 августа 2022, 19:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане и Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.

"Кавказский узел" писал, что в республиках Северного Кавказа местные жители порой высказывают претензии к внешнему виду туристов. Так, автор видео с замечаниями туристам за внешний вид в Дагестане, который был опубликован 28 августа в Telegram-канале "Дагестанские известия" повел себя агрессивно и разжигал конфликт вопреки извинениям туристов, указали пользователи в комментариях к ролику. Туристы не всегда реагируют на спокойные увещевания, возразили их оппоненты. Проблема нетерпимости местных жителей к внешнему виду туристов довольно распространена, подтвердили дагестанские журналисты. Некоторые туристы, не знакомые с дагестанскими обычаями, думают, что едут "на юг", и поэтому надевают одежду, которая вызывает возмущение местных жителей, указал гид из Махачкалы.

В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

В Дагестане идёт притирка между коммерческим интересом к туризму и местными обычаями, заявил ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов. "В Дагестане развивается туризм, который для многих жителей республики сейчас становится серьезным источником дохода. Тем более, что экономическая ситуация вряд ли улучшится, а туризм достаточно хороший шанс для Кавказа. Есть примеры мусульманских стран, но привлекательных для туристов — Турции, Египта, Туниса, Мальдивских островов. Там произошла эта "притирка", пришли вполне к компромиссу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам кавказоведа, адаты касаются исключительно членов "своего" сообщества. "Обычное право затрагивает своих, людей своего джамаата/сообщества. Если живёшь в каком-то сообществе, то должен себя вести определенным образом. Навязывать эти правила другим, людям из другого сообщества, н правильно. Тем более, что это туристы. Можно намекнуть на то, что существуют правила одежды и поведения, и любой разумный человек прислушается к этому", - пояснил Ярлыкапов.

В то же время, если человек платит деньги за услуги, он считает, что имеет право на свободу действий, отметил он. "Посмотрите на европейцев в той же Турции. Они себя не особенно ограничивают. Турки терпят, потому что это их бизнес. Между тем турки сами не перенимают образ поведения. В нашей ситуации то же самое. Дагестанцы, имея свои культурные особенности, вряд ли будут поголовно перенимать стиль поведения туристов. К тому же, и в Турции и в Дагестане имеется светски настроенная часть общества", - указал Ярлыкапов.

По его мнению, требовать от туристов подобающей формы одежды можно при наличии юридических оснований. Например, в Иране туристок, которые приезжают, уже в аэропорту переодевают в закрытую одежду. Но в Дагестане это невозможно. И дагестанцам самим нужно выбрать - либо зарабатывать на туризме, либо чтобы все ходили по дагестанским адатам. Либо дагестанцы зарабатывают деньги и терпят туристов. Либо говорят: у нас адаты и не пускают туристов", - отметил также Ярлыкапов.

Он считает, что туристическую индустрию можно построить таким образом, чтобы она не сильно влияла на общество в республике."Во всех мусульманских странах с туристическими потоками есть свои правила. Туристов не трогают, потому что они платят деньги. При этом часто создаются отдельные туристические зоны. Это можно и в Дагестане продумать. Если люди, недовольные внешним видом туристов, готовы вкладываться, то могут создавать какие-то туристические зоны. Есть решения проблем без истерик", - резюмировал Ярлыкапов.

Кодекс поведения гостя в адатах сложно соотнести в современных условиях с правилами поведения туристов, указал политолог, независимый бизнес-консультант Шамиль Бено.

"Когда зарождались адаты в чеченском обществе, такого явления как массовый туризм не было. Мне кажется, соотнести адаты с современным туристическим потоком невозможно. Туристы не столько гости. Они приезжают на отдых, оплатив услуги пребывания — гостиницу, еду в кафе и ресторанах, трансфер и прочее. Они потребители услуг. В принципе, турист не обязан подстраиваться под местные обычаи. И в России есть действующее законодательстве в сфере услуг, в котором говорится и о том, на что имеют право стороны договора. Значит если хотим развивать туризм, то необходимо учитывать эти обстоятельства", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Между тем, по словам политолога, в любом бизнесе продавцы услуг имеют право выставлять свои условия оказания услуг, "включая и дресс-код на время пребывания на территории оказывающей услугу компании". "Так поступают и рестораны и клубы. Но они должны быть прописаны в оферте, кто не хочет, не приедет. Со своим уставом в чужой монастырь не входят. То есть, во избежание неприятных ситуаций, наши туроператоры должны этим заняться. Перед посещением Чечни, в частности, туристов надо просвещать насчет обычаев и правил жизни чеченцев во избежание конфликтов", - пояснил Бено.

Министерство по туризму Чечни регулярно напоминает туристам о правилах поведения и дресс-кодах в республике. Так, в 2019 году ведомство выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. В июле Министерство туризма Чечни вновь опубликовало на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов в республике. Часть пользователей Instagram*-паблике согласилась, что туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду. Туристы могут одеваться, как им удобно, к тому же местные жители сами не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

В то же время, по его словам, если дороги обычаи, то можно и отказаться от развития туризма. "Если кому-то не хочется, чтобы ходили в купальниках и шортах, то нужно отказаться от туристического бизнеса", - добавил Бено.

Вариантом развития туризма может стать и выделение туристических территорий, зон, полагает он. "Дубаи - популярная туристическая территория. Местные жители живут в традиционном обществе, но они достаточно богаты, чтобы почти не контактировать с туристами. Туристы отдыхают в отелях, на пляжах сами по себе. Жители Дубаи, особенно женщины и дети, в местах отдыха туристов редко бывают", - рассказал Бено.

При этом он считает, что грубое одергивание тех, кто по мнению местных жителей ведет себя недостойно, ситуацию не исправит. "В исламе существует такое понятие как "аура" - это части тела, которые должны быть скрыты от посторонних взглядов. У мужчин - это область тела ниже пупка и выше колен, включая интимные части. У женщин - всё тело, кроме лица и кистей рук", - отметил Бено.

По его мнению, формат замечаний гостям Кавказа тоже играет роль. "Я понимаю некоторых людей, которых могут возмущать тот или иной тип поведения. Но важен формат замечаний. Это должно быть просвещение, воспитание. Что мужчины и женщины — это не самцы и самки. Нам дарован разум, душа, свобода воли. И не стоит выставлять напоказ тело, превращаясь из субъекта, личности в объект чьих-то желаний. Но тут другая сторона той же медали. А кто берется воспитывать, исправлять? Кто призывает к скромности? Если человек выражается при этом нецензурной бранью, то у него самого отсутствует нужное воспитание", - заключил Бено.

Замечания прохожих туристам за внешний вид в Чечне вполне уместны, заявили пользователи чеченского паблика после видео, где мужчины идут в шортах по улице. Контролировать поведение туристов должны отели и Минтуризма, возразили другие.

Шорты стали практически неприемлемыми для взрослых чеченских мужчин. указал автор блога "Чечня Инсайд" на "Кавказском узле". "Я не помню, чтобы взрослые чеченские мужчины у нас когда-либо носили шорты. А вот для многих молодых людей в Грозном еще лет 15 назад шорты были обычным предметом гардероба летом. Со временем эта мода прошла и сейчас молодой человек, который решит ходить в шортах в республике? вполне себе может получить замечания местных жителей. Если же их начнет носить чеченский молодой человек, то он, вероятно, будет иметь проблемы с силовиками, ибо те сочтут, что “шорты” нарушают “наши традиции и обычаи” и за это надо наказать", указал он в записи "Почему туристы в шортах вызывают возмущение у кавказских фанатов мордобоя мужчин в трусах".

При этом он добавил, что "у тех же грозненских или махачкалинских моралистов не вызывает возмущения" то, что их земляки и “кумиры” - "тот же Нурмагомедов, Чимаев, Махачев и другие", - дерутся за деньги в одних трусах. "Это им нравится, они смотрят на эти бои полуголых мужчин, болеют за мужчин в трусах, следят за ними в соцсетях, постят их полуголые фотографии в соцсетях, гордятся ими. А возмущение у них вызывают только туристы в шортах. Такое я не понимаю, и более того, порицаю подобное лицемерие кавказцев. Тем, кто возмущен внешним видом туристов надо бы прежде всего разобраться с собой и поработать над тем, чтобы избавиться от лицемерия, одного из самых тяжких грехов в Исламе", - указал блогер.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, доктор теологии Дамир Мухетдинов отметил, что замечания туристам порой является демонстрацией веры. По его словам, человек имеет тройственную идентичность — национальную, религиозную и гражданскую и порой "в разных людях различна доля одной их этих самоидентификаций". "Есть какая-то часть мусульман, которые считают, что их поведение продиктовано шариатом. В частности хадисом: если увидели дурное дело — устраните рукой, если не можете рукой, то словам, или на это не способны, то осудите хотя бы сердцем и это низшая степень веры. В целом, ислам призывает верующих быть не пассивным наблюдателем, а активным актором, который должен искоренять зло и утверждать истину. Этот посыл ведёт к тому, что часть людей удовлетворят так свои религиозные чаяния, видя что какие-то люди, к примеру, ходят в купальниках в общественном месте и т. п. Иногда этот посыл бывает очень агрессивным, жёстким. И сопровождается не сердечным переживанием за нарушителя, а превращается в словесную перебранку, оскорбления и т. д. В этом видится столкновение с гражданской идентичностью в светском государстве, которая подразумевает свободу ходить в чем захочешь, если это не запрещает действующее в стране законодательство", - рассказал он.

Он согласился, что возможность выделить особые зоны для туристов могла бы снизить число конфликтов. "В исламском халифате в своё время, если христиане и иудеи проживали в своих кварталах, то туда никто не заходил с целью навязать запрет на употребление вина или свинины или запретить заниматься ростовщичеством. В современной российской действительности есть ряд зон, где позволено то, что нельзя на остальной территории. Например, в Сочи есть казино и любители поиграть приезжают туда, в то время как в большинстве мест России казино запрещены. По таком типу можно было бы развивать туризм в ряде регионов", - пояснил Мухетдинов.

При этом заммуфтия России указал на непоследовательность и лукавство одновременного привлечения туристов и их осуждения. "Ведь руководство Дагестана, Чечни, других кавказских республик выступают за развитие туризма. Но разве это возможно без комплекса услуг? В том числе, например, без продажи алкоголя. Многие местные жители сами зарабатывают на туристическом бизнесе. И если требовать, то, в первую очередь, они должны заниматься собой и своими близкими. А не делать это в отношении туристов, которые и без этого часто с настороженностью едут на Кавказ. Необходимо искать некий баланс, золотую середину. Это конечно удел консолидированного общества. В организации, в том числе туристического бизнеса, должно присутствовать мнение экспертов и решение о развитии этой сферы не должно насаждаться сверху. Иначе это может быть отторгнуто обществом. Нужен широкий диалог, выслушивать надо всех, а не только заинтересованную сторону. А то можно "наломать дров", - подытожил Мухетдинов.

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