Пользователи соцсети поспорили о праве стыдить туристов в Чечне

27 августа 2022, 19:37

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Замечания прохожих туристам за внешний вид в Чечне вполне уместны, заявили пользователи чеченского паблика после видео, где четверо мужчин идут в шортах по улице. Контролировать поведение туристов должны отели и Минтуризма, возразили другие.

Как писал "Кавказский узел", Министерство по туризму Чечни регулярно напоминает туристам о правилах поведения и дресс-кодах в республике. Так, в 2019 году ведомство выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни, однако пользователи Instagram* сочли оправданными советы ведомства. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили они.

В июле Министерство туризма Чечни вновь опубликовало на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов в республике. "Носить откровенную и вызывающую одежду здесь не принято. Чеченские девушки не носят брюки. Поэтому представительницам женского пола рекомендуется носить юбки не выше колена, а поверх облегающих джинсов лучше надеть тунику. Также исключаются майки, прозрачные блузки, глубокое декольте", - отмечается в записи от 8 июля. Часть пользователей Instagram*-паблике согласилась, что туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду. Туристы могут одеваться, как им удобно, к тому же местные жители сами не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

Ролик, на котором четыре молодых человека идут по улице в шортах, был опубликован сегодня в Instagram*-паблике "ЧП/Чечня". "Почему не реагируют на таких приезжих?" - спросил админ паблика.

К 19.30 мск эта запись в паблике, на который подписаны 94 тысячи человек, набрала 640 комментариев.

Ряд авторов комментариев на русском языке отметили, что вид туристов говорит о том, что они не уважают местные традиции.

"Перед поездкой в Чечню я специально купила закрытое мусульманское платье в пол, и не понимаю таких людей, как на видео, которые абсолютно не уважают культуру Чечни", - написала m.kotina. "Надо, чтоб полицейские их тормозили. Я сама приезжая, но надо уважать место, куда приехала. Не нравится что-то, не приезжайте", - указала пользователь selima_blog.

Некоторые пользователи предложили контролировать туристов. "Нужно тогда ввести правила для въезжающих гостей. Чтоб каждый знал, как одеваться в том или ином регионе. А то жители только возмущаются. А толку-то?" - заметила mari_15_m. "Надо штрафы официально ввести", - добавил soldatbnfuj.

Те, кому не нравится внешний вид туристов, должны говорить им о этом, указал djey_kyu. "Главное снять на видео, чтобы кто-то другой отреагировал. А самому просто обсудить. Если ты мужчина, убери камеру и сам сразу на месте отреагируй", - предложил он. "На днях подошёл одному объяснил, что так ходить нельзя у нас. Тот сказал мне, что не знал, если бы знал, не ходил бы в шортах. Так вот, если каждый сделал бы замечание, когда видят их, они так не ходили бы", - указал amzzz7772

Некоторые пользователи высказались в поддержку туристов. "Вполне прилично одеты, для них это приемлемо! Тогда они в свою очередь начнут говорить и придираться к хиджабам у себя на территории! Я считаю это неправильным! Если совсем откровенно, конечно, будут ходить, им и так не позволят! А обычных туристов оставьте в покое! То зовёте их во все горло, то они одеты не так!" - прокомментировала goryanka_ya. "Это же туристы", - написал iskhabov. "А что не так? Я сегодня видела много туристок, каждая из которых была в брюках. Абсолютно никого это не смущало. Кому вообще сдались икры этих парней?" - спросила iiimmkkkaa. "Минтуризма и отели должны информировать гостей, как не стоит одеваться в данной геолокации", - предложил s.elsunkaev.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.