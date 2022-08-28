Видео с публичным осуждением туристов в Дагестане возмутило интернет-пользователей

28 августа 2022, 14:29

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Автор видео с замечаниями туристам за внешний вид в Дагестане повел себя агрессивно и разжигал конфликт вопреки извинениям туристов, указали пользователи Telegram в комментариях к ролику. Туристы не всегда реагируют на спокойные увещевания, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях неоднократно публиковались ролики, на которых жители Дагестана делают замечания туристам за поведение или внешний вид. Проблема нетерпимости местных жителей к внешнему виду туристов довольно распространена, подтвердили дагестанские журналисты. Некоторые туристы, не знакомые с дагестанскими обычаями, думают, что едут "на юг", и поэтому надевают одежду, которая вызывает возмущение местных жителей, указал гид из Махачкалы.

В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

Видеозапись конфликта местного жителя с приезжими размещена сегодня в Telegram-канале "Дагестанские известия", на который подписаны 22 тысячи пользователей. "Очередной конфликт с туристами из-за внешнего вида произошёл в Дагестане", - говорится в аннотации к ролику.

Запись начинается у входа в магазин, после чего человек, снимающий видео, входит внутрь и подходит к очереди людей около кассы. Он обращает внимание на девушку, одетую в наряд в купальнике и прозрачной накидке. "Это чудо вообще как сюда зашло? Вы одеваться не можете нормально, да? У себя дома находитесь, что ли?" – экспрессивно спрашивает он. Девушка молча выходит из кадра, а стоящий рядом с ней молодой человек заступается за нее. "Какая вам разница, как она выглядит?" – интересуется он, вызвав гнев автора видео. "Ты, чудик, я тебе сейчас ухо оторву", - говорит он.

После этого мужчина прекращает снимать людей, но на записи слышно, как он бранит молодого человека, в том числе сравнивая его с животным и используя ненормативную лексику. Женщина, стоявшая рядом с девушкой и молодым человеком, пытается успокоить его, но автор видео продолжает энергичные нападки. "Одевайтесь нормально, что вы здесь в трусах ходите!" – возмущается он.

Женщина и молодой человек пытаются убедить его, что на девушке купальник. "Она в трусах! Ты дебил, это трусы!.. Знаете, когда сюда приезжаете, как одеваться надо? Тут все мусульмане вокруг!" – кричит в ответ мужчина, игнорируя многократные извинения женщины и ее заверения "мы сейчас оденемся". Также женщина поясняет, что они приезжие и не знакомы с местными "законами", но автор видео не реагирует на эти слова, продолжая употреблять вслух ненормативную лексику.

К 14.28 мск под публикацией размещено 365 комментариев. Авторы многих из них осудили агрессивность местного жителя. "По-хорошему неужели нельзя объяснить", - написала, в частности, Айшат Иманалиева. "Нужно без агрессии, ислам запрещает агрессию", - посоветовал Аслан. "Вот так разгоните туристов и квартиры некому будет сдавать", - заметил этот же пользователь в другом комментарии.

"Зря от имени ислама он агрессивно ведёт себя", - высказал мнение пользователь с ником 786. "Деликатно подойти и объяснить, чтоб в следующий раз так не оделись. Всё нужно решать дипломатично, без оров и криков. Например, когда мне грубят, у меня мозг сразу отключается, в итоге ничего не доходит из сказанного другим человеком", - указала Фати.

"Мы - гостеприимный народ, должны объяснить, всё-таки, не ругаясь, не матерясь. Ведь она сразу вышла и поняла... И тот, кто за нее заступился, тоже не грубо спросил, можно было и ему не грубо ответить и разъяснить", - указал пользователь с ником S.

"А вы нашим же дагестанкам, которые так же ходят полуголые, замечание делаете? Юбки, которые еле прикрывают попу, кофты, которые еле закрывают грудь. И знаете, они спокойно ходят по городу, сидят в кафешках, плюс они ещё и блогеры и ведут свою страницу спокойно в таких нарядах. Ну когда же вы начнёте с наших же? Туристы конечно, когда видят наших же мусульман в таких нарядах, думают, что значит в Дагестане это дозволено и им можно так одеваться", - написал пользователь с ником "Кто-то".

Значительно меньшее число авторов комментариев одобрили поведение мужчины, снимавшего видео. "По-человечески тоже лично я делал не раз замечание, не понимают", - написал, в частности, RusLan Omarov. "Реально эмоции зашкаливают когда видишь вот такое", - поделился Mur Mag.

Напомним, в июле туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. При этом в 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. В апреле глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил тогда глава Минтуризма Дагестана.

23 августа стало известно, что более 317 миллионов рублей выделены Дагестану в качестве федерального гранта Ростуризма на развитие пляжных зон, национальных туристических маршрутов, кемпингов, а также на выпуск электронных путеводителей.

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