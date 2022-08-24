Дагестан получил 317 млн на развитие туристических маршрутов

24 августа 2022, 07:42

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Более 317 млн рублей выделены Дагестану в качестве федерального гранта Ростуризма на развитие пляжных зон, национальных туристических маршрутов, кемпингов и выпуск электронных путеводителей.

Как писал "Кавказский узел", чиновники и специалисты туристической отрасли в Москве в августе обсудили планы строительства в Дагестане нового морского курорта. Туроператоры в июле зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года.

Ростуризм выбрал 48 регионов России, которые получат финансирование государства на реализацию проектов в области туризма в 2023 году. Дагестан выиграл гранты по всем трем заявленным категориям, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Республика предполагает потратить 132,1 млн рублей из грантовых средств на формирование, благоустройство пляжных зон и национальных туристических маршрутов. Кроме того, 103,8 млн рублей планируется направить на покупку туристического оборудования, формирование электронных путеводителей и развитие доступной среды на туристических объектах, а еще 81,7 млн рублей - на открытие кемпингов и автокемпингов.

В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. Для сравнения, в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году, на фоне пандемии, – 840 тысяч туристов. В апреле глава Дагестана Сергей Меликов поручил руководителям муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил министр туризма Дагестана.

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