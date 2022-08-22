Побережье Каспия в Дагестане предложено для создания нового морского курорта

22 августа 2022, 08:05

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На совещании в Москве чиновники и представители туристической отрасли обсудили проект строительства в Дагестане нового морского курорта, сообщили источники. Представитель Ростуризма подтвердил интерес ведомства к созданию курорта в республике.

Как писал "Кавказский узел", туроператоры в июле зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года.

В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году, на фоне пандемии, – 840 тысяч туристов. В апреле глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил глава Минтуризма Дагестана.

Проект создания новой курортной зоны на побережье Каспийского моря в Дагестане обсуждался на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина, сообщил источник на туристическом рынке. По его словам, о наличии подходящего участка в Каякентском районе на совещании рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, пишет сегодня "Коммерсант".

По данным издания, предварительно площадка площадью около 200 гектаров выбрана на побережье Каспийского моря. Участники рынка выступают за возведение там комплекса с отелями на 30 тысяч номеров, что потребует до 300 миллиардов рублей и позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

По словам другого источника в отрасли, обсуждается участие корпорации "Туризм.РФ" и федеральных властей. Представители "Туризма.РФ", аппаратов вице-премьера Дмитрия Чернышенко и Игоря Левитина и пресс-служба главы Дагестана не прокомментировали эту информацию, уточняет издание.

При этом представитель Ростуризма подтвердил, что в ведомстве прорабатывают с местными властями вопрос создания нового курорта в Дагестане. По его словам, условия там "благоприятные для пляжного отдыха": широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду и длинный сезон. Существующие в России курорты в летний сезон перегружены, их инфраструктура устарела, поэтому прорабатываются новые локации, пояснил изданию представитель Ростуризма.

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