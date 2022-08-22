Дагестанские журналисты и гиды сочли уместными замечания туристам за внешний вид

22 августа 2022, 15:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Замечания приезжим, чей внешний вид или поведение не соответствуют ожиданиям жителей Дагестана, уместны, если сделаны в деликатной форме, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и гиды. Грубые претензии к туристам в республике редкость, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях неоднократно публиковались ролики, на которых жители Дагестана делают замечания туристам за поведение или внешний вид. 14 августа после такого случая турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед жителями республики. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах. Местные жители, отчитавшие пару за попытку уединиться в горах, проявили избыточное рвение, констатировали член Общественной палаты Шамиль Хадулаев и политолог Альберт Эседов. В поведении туристов не было признаков нарушения закона, отметил юрист Али Абакаров.

Видео с инцидентом, за который извинился гость республики, было опубликовано также в соцсети. Человек, снимавший его, издалека запечатлел припаркованный в безлюдном месте легковой автомобиль, за которым стоит мужчина. Автор видео подбежал к автомобилю, и в кадр попала женщина, сидящая на переднем сиденье машины перед стоящим мужчиной. И мужчина, и женщина на видео одеты, при этом мужчина поправляет шорты. Автор видео и его спутник эмоционально, используя нецензурную лексику, отчитали пару, заявив, что они "в горах находятся", и в оскорбительной форме потребовали немедленно уехать. Также автор видео показал в кадре регистрационный номер машины туристов и пригрозил паре, что их "найдут ночью".

Журналисты назвали распространенной нетерпимость к внешнему виду туристов

Проблема нетерпимости жителей Дагестана к внешнему виду туристов довольно распространена, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Многих, с кем общался, раздражает внешний вид туристов, если они одеты в короткие шорты или слишком открытый наряд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что эти люди не всегда открыто высказывали претензии в адрес туристов.

При этом многие из приезжающих в республику туристов соблюдают определеный стиль одежды, который принят в Дагестане, и лишь отдельные приезжие игнорируют правила одежды, соответствующие местному менталитету, отметил Магомедов. "Вижу, что многие туристы пытаются соблюдать некий дресс-код, посещая Дагестан. Откровенность в нарядах вижу только у отдельных туристов. Видимо эти отдельные туристы и создают впечатление обо всех туристах, как о "нарушителях традиций", - сообщил журналист.

Представители духовенства неоднократно призывали туристов соблюдать дресс-код. В частности, в 2020 году муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призывал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. 13 августа 2022 года было опубликовано видеообращение имама села Гуниб Абдулы Магомедалиева к туристам с призывом соблюдать дресс-код. "Большое количество туристов приезжает в нашу республику, чему мы очень рады. Но мы были бы еще больше рады, если бы соблюдались морально-этические нормы. присущие нашему народу. Мы столкнулись с проблемой неприличного внешнего вида. Это касается не только женщин, но и мужчин", - сказал имам. Он подчеркнул, что одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела, особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела, и прозрачную одежду.

По мнению Магомедова, резкого повышения градуса недовольства либо устойчивой неприязни к приезжим среди местного населения нет. "Нельзя сказать, что неприязнь как-то усугубилась. Она, если представить ее в виде графика, находится на некоем "плато", и существенных колебаний верх-вниз пока нет", - пояснил он, добавив, что сам не был очевидцем того, как предъявляют претензии к туристам.

Год назад, в августе 2021 года, Магомед Магомедов высказал мнение, что претензии к туристам из-за стиля одежды не носят массового характера в Дагестане. Чаще всего осуждение туристов происходит в соцсетях, как и критика в адрес местных жителей, также нарушивших правила приличия в одежде, указал он тогда.

Журналист считает допустимыми замечания местных жителей приезжим, однако подчеркнул, что такие замечания должны укладываться в рамки морали и этики и не противоречить законодательству. "Все мы люди, и все мы реагируем друг на друга. И если где-то в Москве местные жители считают уместным делать замечания приезжим, то и тут, в Дагестане, претензии к приезжим тоже могут быть. Главное, чтобы они были в рамках этики и закона", - сказал Магомедов.

Проблема нетерпимости к поведению и ко внешнему виду туристов достаточно распространена и при этом усугубляется с каждым днем, считает главный редактор еженедельника «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

По его словам, если раньше туристов с непривычным для местных жителей внешним видом либо курящими или выпившими видели в Махачкале и в Каспийске, то сейчас их можно встретить даже в отдаленных уголках Дагестана.

В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

Сагитов отметил, что сам был свидетелем конфликта гидов и местных жителей по этому поводу. "Но я не был свидетелем того, как местные жители делали в грубой форме замечание внешнему виду туристов", - рассказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Гаджимурад Сагитов также считает допустимым, что местные жители делают замечания приезжим. "Конечно, это допустимо. Жители того или иного региона имеют право на сохранение своей самобытности и своей культуры. Но одно важное условие: чтобы это (замечание. - Прим. «Кавказского узла») не было сделано в грубой форме", - высказал мнение журналист.

У российских туристов довольно однобокое представление о Дагестане, ограниченное рамками моря, гор и кухни, рассказали ранее "Кавказскому узлу" поэтесса Миясат Муслимова и директор театра поэзии Екатерина Дидковская, комментируя проект "Туры в культуры", запущенный сервисом "Яндекс. Путешествия". Российские туристы предпочитают пляжный отдых, просветительские поездки их интересуют мало, указали представители туриндустрии Юлия Каримова и Нино Беридзе.

Гиды отметили стремление многих туристов соблюдать местные правила

Житель Махачкалы Адам работает гидом и возит гостей республики по различным туристическим маршрутам. Он рассказал, что не все приезжие осведомлены о необходимости соблюдать определенные правила поведения и одежды. "Они думают, что едут на «юг», и соответственно надевают соответствующую этому одежду", - сказал Адам корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам гида, многие из потенциальных туристов связываются с ним заранее и интересуются, какой должна быть их одежда, чтобы она соответствовала местным стандартам. "Когда они у меня спрашивают заранее, то я им отправляю информацию, чтобы они в том числе определенную одежду брали. Я это объясняю, когда разговариваю с ними по телефону", - рассказал Адам.

По его словам, туристические маршруты, по которым он возит туристов, в основном охватывают горные районы республики. Гид рассказал, что местные жители "в адекватной форме" предъявляют претензии к туристам, если их одежда или поведение не соответствует местному менталитету. "Был неоднократно свидетелем [того, как местные жители делают с замечания туристам]. Я сам тоже делаю [замечания], если одежда не соответствует [местным нормам]", - рассказал гид.

По мнению Адама, местные жители имеют право делать приезжим замечания, так как "каждый человек имеет право на сохранение своей культуры", и приехавшие в республику гости должны уважать местные традиции.

Большинство из тех, кто приезжает в Дагестан с помощью туркомпаний или пользуется услугами отдельных гидов, знают про базовые правила поведения и пожелания к стилю одежды, которые желательно соблюдать при посещении республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Гаджи, также работающий гидом.

"Не у всех бывает информация. Одни узнают, когда читают, а другие не знают, и им говоришь об этом, когда приезжают. Большинство с пониманием относятся и надевают [одежду, соответствующую местным традициям] без проблем", - сказал он.

По его словам, в большинстве случаев не знакомы с местными правилами те туристы, которые на своих машинах приезжают в республику и в едут в том числе в горные районы Дагестана.

По мнению гида, делать такие замечания туристам необходимо, поскольку, когда гости республики соблюдают местные правила, это способствует сохранению местной идентичности, познакомиться с которой и стремятся туристы.

Напомним, в июле туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. При этом в 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. В апреле глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил тогда глава Минтуризма Дагестана.

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