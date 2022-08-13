Обращение имама дагестанского села к туристам спровоцировало дискуссию в соцсети

13 августа 2022, 11:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Туристы приехали на отдых и имеют право одеваться как им угодно, указали часть пользователей соцсети, комментируя обращение к гостям Дагестана имама селения Гуниб с призывом носить закрытую одежду и соблюдать принятые в республике морально-этические нормы. Мусульмане и власти должны активнее требовать от туристов соблюдения дресс-кода, возразили другие пользователи.

Как сообщал "Кавказский узел", тема о вводе дресс-кода для туристов, как и споры о правилах поведения отдыхающих неоднократно поднималась в Дагестане. Так, 6 июня в интернете распространился ролик, на кадрах которого помощник муфтия республики Абдулла-хаджи Хидирбеков заявил, что туристы начнут соблюдать местные обычаи и дресс-код, если дагестанцы будут показывать им пример в этом. Одни пользователей соцсети тогда поддержали этот призыв, другие высказали резкую критику в адрес туристов. Властям Дагестана следует принять закон о дресс-коде и правилах поведения туристов, заявили 10 июня некоторые пользователи "ВКонтакте", посмотревшие ролик с туристкой в купальнике на Хучнинском водопаде. Требования, предъявляемые к туристам, не соблюдают и сами местные жители, указали их оппоненты.

21 июля 2020 года на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по чьей-то частной инициативе, и других подобных в регионе нет. Но муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы признались, что стараются быть сдержанными в одежде при посещении республики, хотя и не считают строгие ограничения уместными.

Паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" опубликовал сегодня видеозапись, на которой имам селения Гуниб Абдула Магомедалиев призвал туристов соблюдать дресс-код. "Поскольку начался летний сезон, большое количество туристов приезжает в нашу республику, чему мы очень рады. Но мы были бы еще больше рады. если бы соблюдались морально-этические нормы. присущие нашему народу. Мы столкнулись с проблемой неприличного внешнего вида. это касается не только женщин, но и мужчин", - отметил он.

Имам подчеркнул, что одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела, особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела и прозрачную одежду, через которую видна кожа.

Также он напомнил туроператорам о необходимости информировать отдыхающих о правилах поведения в Дагестане. "На вас лежит обязанность, ответственность доносить всю необходимую информацию", - указал Магомедалиев.

В конце ролика имам вновь обратился к гостям республики. "Не приезжайте в Дагестан с намерением выпивать. Не курите в общественных местах, особенно женщины", - заключил Магомедалиев.

К 11.15 мск видеоролик в сообществе, на которое подписаны 136 837 человек, набрал 400 отметок "нравится" и 286 комментариев.

Часть пользователей заявили, что туристам не следует указывать, как им одеваться. "Они приезжают туда отдыхать так, как они привыкли это делать - а не для того, чтобы принимать вашу религию с обычаями. Когда ты впускаешь в свой дом ради помощи - он примет твои обычаи, а когда ты впускаешь за плату - он остается при своем" - написал Рамзан Шахбанов. Его поддержала Гюльжан Тазиева. "Даже дослушивать не стала. Задолбали с этой темой. Что вы хотели - это туризм. Люди едут отдыхать, расслабиться. За нашими следите, наши не лучше ходят и ведут себя", - прокомментировала она.

С тем, что местные жители далеко не всего соблюдают предписанные в Дагестане правила поведения, согласились и другие пользователи. "Если бы, для начала, все жители Дагестана выполняли все, что перечислил этот имам, думаю жизнь в Дагестане бы изменилась к лучшему. А потом уже можно и от туристов требовать что то". - указал Александр Антонов. "Все было бы верно, если все женщины Дагестана ходили бы закрытыми . Свои же ходят полуголые, в обтяжку. Также мужчины в шортах. Своих оставили, туристов учат", - подчеркнула Джамиля Гаджиева.

Часть пользователей поддержали призывы имама. "Поддерживаю слова сказанные в ролике, полностью согласен, необходимо соблюдать традиции народа", - отметил Алексей Сидоров.

Такие призывы повторялись не раз и всегда представители муфтията стараются аккуратно донести до туристов. как принято вести себя в Дагестане, отметила Умма Умма. "Имамы Дагестана всегда во всех уголках республики говорят и доносят до мусульман о принципах поведения, житья, быта, принципах поведения в обществе и в семье, и очень очень многое,эта и через интернет, радио, телевидение, через все ресурсы, какие только существуют. То есть все те обращения, которые делают туристам, они и делаются местным . (...) Из-за каких-то обращений к туристам они не должны обижаться, потому что нет повода для обиды, призыв идёт красиво и от души, соблюдение морали и нравственности предписано всем, не только дагестанскому народу", - написала она.

Пользователь Neymar Jr усомнился в результативности призыва имама. "Сегодня людям словами не донести, нужны действия", - считает он.

Булгаев Микаил призвал мусульман указывать туристам на их неправильное поведение. "Когда вы видите порицаемое со стороны наших земляков или же со стороны туристов, то порицайте, не надо слушать каких-то невежд, говорящих что нужно с самих себя начать и лишь потом уже с туристов. (...) Поэтому, когда вы видите греховные действия от кого-то, будь это наш земляк или же турист, то нужно остановить это по мере наших сил", - отметил он. "Призывать надо ! Даже если большинство с тобой несогласно. Мусульмане должны и обязаны делать наставление!", - добавила Айна Калмыкова.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно высказывали недовольство поведением или одеждой туристов. Так, 14 августа 2021 года в соцсетях был опубликован ролик, в котором житель Дагестана возмутился тем, что турист находился у мечети с голыми ногами. 15 августа 2021 года был опубликован ролик, в котором местный житель высказал претензии туристке в шортах. Дагестанские журналисты, комментируя эти ролики, сочли претензии к туристам из-за дресс-кода единичными случаями, а рост числа публикуемых в соцсетях подобных видео связали с увеличившимся турпотоком.

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