Жители Дагестана поспорили о строгости рамок поведения для туристов

06 июня 2022, 22:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Туристы начнут соблюдать местные обычаи и дресс-код, если дагестанцы будут показывать им пример в этом, а не проявлять агрессию, заявил помощник муфтия республики. Одни комментаторы поддержали этот призыв, другие высказали резкую критику в адрес туристов.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана озвучивают претензии к туристам, в связи с этим власти в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила дресс-кода.

Помощник муфтия призвал дагестанцев показывать туристам пример своим поведением

На Youtube-канале Духовного управления Дагестана опубликована лекция на тему приближающегося пляжного сезона и внешнего вида туристов. В этой лекции помощник муфтия республики Абдуллахаджи Хидирбеков связал несоблюдение дресс-кода приезжими напрямую с примером самих дагестанцев.

«Если каждый из нас будет соблюдать обязанности правоверного человека по отношению к своей одежде, по отношению к своим родственникам, домочадцам, если мы покажем красивый пример окружающим – они последуют нашему примеру и будут соблюдать наши обычаи и дресс-код», - заявил Абдуллахаджи Хидирбеков.

По его словам, «гостям нет необходимости делать замечания, а уж тем более проявлять по отношению к ним агрессию». «Состояние человека больше влияет на другого, нежели слова. Туристы рады изучить нашу культуру, традиции. Их впечатляет наше гостеприимство, чем мы всегда славились. Жителям республики нужно проявить терпение, заботу к приезжим и самим продемонстрировать пример уважительного отношения к горским обычаям», - подчеркнул Абдуллахаджи Хидирбеков в видео, опубликованном 4 июня.

Этой же темы Хидирбеков коснулся и в выступлении перед верующими в махачкалинском селе Красноармейское. «Запреты принесут большое несчастье нашему Дагестану. [Давайте] покажем у себя дома справедливость, горские, дагестанские обычаи - именно обычаи. Проявим к [туристам] уважение. Ругать кого-то […] это не поможет. Вы должны ругать себя. Что мы сделали, чтобы в Дагестане был порядок, что мы делаем, чтобы в Дагестане был порядок? Начнем с себя», - заявил Абдуллахаджи Хидирбеков в видео, опубликованном 3 июня на Youtube-канале Центральной мечети Каспийска. Это видео к 22.40 мск 6 июня собрало 3 521 просмотрв, 263 отметки «Нравится» и 22 одобрительных комментариев.

Дагестанцы поспорили о методах общения с туристами

Видео на сайте муфтията к 22.30 мск 6 июня собрало 82,6 тысячи просмотров, 2,1 тысячи отметок «Нравится» и 477 комментариев, среди которых много согласных с позицией богослова.

«Нужное и актуальное наставление, пусть каждый просмотревший ролик сделает для себя выводы», - пишет Жемчужина. «Очень актуальная тема для молодёжи и всего общества», - считает Gadarinskiy Jonson. «Пусть каждый мужчина мусульманин следит за своими семьями, и туристам ничего не придется говорить», - указывает Булгаев Микаил. «Только на собственном примере можно что-то объяснить», - согласен Казбек Джавбатыров. «Надо ко всем хорошо относиться, и тогда будет все хорошо», - высказывается Курбан Алиханов.

Часть комментаторов выступила за то, чтобы деликатно объяснять туристам существующие в республике порядки. «Ругать гостя неразумно, но доводить до гостя уклад жизни у себя в регионе это разумно, внятно и ясно и деликатно. Самое главное не щемить туриста», - отмечает бан 🙄зай🤔.

У некоторых комментаторов, критиковавших поведение туристов, вызвал возмущение призыв богослова. «Никогда все дагестанцы не будут на 100% идеальны (как и любой регион и народ). И, если хоть один человек не будет соответствовать всем нормам, то можно будет сказать - вы сами сначала все будьте идеальны, а потом требуйте у туристов!!!! так что это бесконечно))))))!!!!! Но почему я все стараюсь соблюдать и вроде нормальный мусульманин, но не могу пройти по городу летом нормально, не увидев шорт […] и курящих туристок?????» - отмечает Фармсн Рагимов. При этом он признал, что «есть очень много адекватных туристов, понимающих что и как».

«Многие из них бесстыжие», - пишет про туристов Шамиль Чараков. «Я их не оставляю и делаю замечания, любая кто курит, я делаю замечания - мне без разницы что кто думает. Подходите и говорите, как и я - вы на своей земле, за эту землю ваши предки кровь пролили», - отвечает им непокорный. «Уважаю тех, кто действует, а не молчит! Ты прав брат, наши дети впитывают все, что их окружает, если они видят такую картину - это неизбежно повлияет на наших детей, которые будут строить наше будущее! Мы никого не должны бояться и всеми силами стараться не позволять грязи распространиться на наших землях! А то будет поздно!» - отмечает SUNRISE. «Надо отметить, что эти туристы, некоторые, очень наглые, даже на вежливое замечание они умудряются вообще не реагировать, как будто ты никто и будто они тебя не видят и не слышат. Например, в шортах ходят по двору мечети, курят... Ну так точно нельзя это оставлять, иначе всё перейдёт ещё худшую фазу», - пишет Увайс Нажуев.

Среди комментариев есть и критика в адрес самих дагестанцев. «Да наши многие тоже ничем не отстают от этих туристов, что творится, вокруг полный бардак», - отмечает Osman Rasulov. «Желательно смотреть под свои ноги, а не по сторонам и искать недостатки на других. Мы не смотрящие в этом мире. ИншаАллагь каждый будет отвечать только за свои грехи», - пишет Султан Д.

Ранее сообщалось о случаях, когда жители Дагестана высказывали недовольство в связи с поведением или одеждой туристов. Так, 14 августа 2021 года в соцсетях был опубликован ролик, в котором житель Дагестана возмутился тем, что турист находился у мечети с голыми ногами. Пользователи Instagram* раскритиковали заснявшего на видео свои претензии к туристу. Турист находился в таком виде в священном для местных жителей месте, возразили сторонники автора видео. 15 августа 2021 года был опубликован ролик, в котором местный житель высказал претензии туристке в шортах. Часть пользователей соцсетей, заявил, что туристы имеют право одеваться, как им удобно. Гости Дагестана должны уважать сложившиеся в местном обществе традиции, отметили другие комментаторы. Дагестанские журналисты, комментируя эти ролики, сочли претензии к туристам из-за дресс-кода единичными случаями, а рост числа публикуемых в соцсетях подобных видео связали с увеличившимся турпотоком.

"Кавказский узел" также ранее писал о проблемах в сфере туризма в Дагестане. 13 мая 2021 года махачкалинцы после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в республике заявили, что возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям региона заработок, но раскрыть туристический потенциал республики в полной мере не позволяют острые проблемы инфраструктуры. А после инцидента с падением девушек в июле 2021 года в обрыв в Сулакском каньоне пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. 18 апреля глава республики Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов в регионе. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, указал глава Минтуризма Дагестана.

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