Главная   /   Лента новостей
22:55, 10 августа 2025

Жители Махачкалы пожаловались на продолжающиеся отключения электричества

Ремонт оборудования в микрорайоне Редукторный. Скриншот фото Минэнерго Дагестана от 10.08.25, https://t.me/minenergo_rd/3815.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале жаркая погода, на которую ссылались энергетики как причину отключений, сменилась ливнем, однако часть горожан остается без электричества. Власти Махачкалы отчитались о совещании в связи с жалобами жителей на отключения света.

Как писал "Кавказский узел", с утра 7 августа часть Редукторного поселка вновь была обесточена, рассказали местные жители. Произошло это после того, как 6 августа жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную уличную акцию из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. 8 августа на продолжающиеся регулярные отключения электроэнергии пожаловались жители Редукторного поселка Махачкалы. Похожие проблемы испытывают и махачкалинцы из других районов города. Чаще всего за неделю жители Дагестана жаловались в Центр управления регионом на отсутствие электричества и отсутствие воды. Больше всего жалоб, 3474, поступило из Махачкалы.

Жители Махачкалы, в том числе микрорайона Редукторный, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в городе продолжаются отключения света. "Нет света на улице Заморская с вечера 9 августа", - рассказал Рустам.

"Отсутствует электроснабжение на улицах Насрутдинова, Габитова и Каримова", - говорит житель микрорайона Редукторный Рамиз. Он добавил, что 10 августа в городе не было жаркой погоды, на что ссылались энергетики в качестве причины отключений, наоборот, пошли дожди.

Они также рассказали, что из-за отсутствия света не работают лифты и подающие в дома воду насосы.

"Дагэнерго" в своем Telegram-канале сообщило сегодня, что в связи с работой по заявкам на фидере №19 от ПС "Приморская" было ограничено электроснабжение потребителей в микрорайоне Редукторный по улицам Каримова, Лаптиева, Насрутдинова, Петра I, Тулпара Мусалаева, Хаджи Булача и прилегающих и смежных улицах и переулках.

В администрации Махачкалы проходит заседание ситуационного центра под руководством временно исполняющего полномочия главы города Джамбулата Салавова, сообщила в своем Telegram-канале 10 августа в 20.44 мск администрация Махачкалы.

В публикации говорится, что обсуждалось рассмотрение обращений, поступающих в Единую дежурно-диспетчерскую службу Махачкалы в связи с массовыми отключениями электроэнергии, анализ ситуации в городе в связи с массовыми отключениями электроэнергии и меры, принимаемые администрацией Махачкалы, и обсуждение мер, предпринимаемых Махачкалинскими городскими электрическими сетями филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго", связанных с массовыми отключениями электроэнергии в Махачкале.

Telegram-канал "Спросите у Расула" сообщил, что в Махачкале возле здания МФЦ жители Редукторного вышли сегодня на акцию протеста из-за продолжительного отключения электроэнергии, к протестующим пришли чиновники мэрии. Видеозаписи с места акции к сообщению не приложены. Официальным подтверждением данной информации "Кавказский узел" не располагает. На сайте администрации Махачкалы, по состоянию на 21.00 мск, информации о проведенной акции нет.

Напомним, махачкалинские чиновники сообщили 9 августа, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции.

Пользователи соцсетей возмутились регулярными отключениями электричества

Запись в Telegram-канале "Дагэнерго" об аварийно-восстановительных работах в микрорайоне Редукторный набрала к 22.55 мск три комментария.

"Месяц ремонт идёт? Уже месяц регулярные отключения электричества с утра до вечера! Месяц никак не отремонтируется какая-то "поломка"?" - написал dr.Москва-Махачкала.

"Как вы надоели уже. Каждый день без света и воды", - прокомментировал Камиль, не уточнив место жительства.

"Гамидова, 13, где "Аризона", нет света. Когда будет?" - спросила Зарема Гасанова, но не получила ответа.

"Такая жара в Дагестане, и света нет, воды нет. Потом чему удивляться, когда люди перекрывают дорогу? Поставьте себя на их место. Каждый год одно и то же", - написал админ Instagram*-паблика "Голос Дагестана", на который подписаны 1,1 миллиона пользователей.

Эта запись собрала к 22.55 мск 272 комментария.

"Каждый день отключают иногда в день два раза, что такое, что за издевательство", - написала fatika_01.

"И такое повторяется каждый день! Уже надоело такое терпеть", - отметила naika_bo. Обе они не указали место жительства.

"В Каспийске тоже нет света, а на дачных участках свет, а напряжения нет! Невозможно даже вентилятор включить!" - пожаловалась voile.05.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN!

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

