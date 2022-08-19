Нападки на туристов подчеркнули нетерпимость жителей Дагестана

19 августа 2022, 07:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Дагестана, отчитавшие гостей республики за попытку уединиться в горах, проявили избыточное рвение, констатировали член Общественной палаты Шамиль Хадулаев и политолог Альберт Эседов. В поведении туристов не было признаков нарушения закона, указал юрист Али Абакаров.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед жителями республики. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах.

Видео с инцидентом, за который извинился гость республики, было опубликовано в тот же день. Человек, снимавший его, издалека запечатлел припаркованный в безлюдном месте легковой автомобиль, за которым стоит мужчина. Автор видео подбежал к автомобилю, и в кадр попала женщина, сидящая на переднем сиденье машины перед стоящим мужчиной. И мужчина, и женщина на видео одеты, при этом мужчина поправляет шорты. Автор видео и его спутник эмоционально, используя нецензурную лексику, отчитали пару, заявив, что они "в горах находятся", и в оскорбительной форме потребовали немедленно уехать. Также автор видео показал в кадре регистрационный номер машины туристов и пригрозил паре, что их "найдут ночью".

Обычные люди, проезжая мимо места, где остановилась пара туристов, вряд ли поняли бы, что происходит, а значит, снимавший видео человек мог специально следить за туристами, предположил член Общественной палаты Дагестана, председатель координационного совета НКО Шамиль Хадулаев. "Но все равно туристам надо понимать: то, что у них на родине останется без внимания, в Дагестане игнорироваться не будет. Пугать туристов не надо, но предупредить можно в корректной форме. Это, думаю, даст больший эффект", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Человек с телефоном словно хотел увидеть и показать весь "сюжет уединения" приезжих на обочине, отметил и политолог Альберт Эседов. "Массовый внутренний туризм в Дагестан в последние годы, вместе с резкой активизацией туриндустрии, прерванной на десятилетия после развала СССР […] обнажил не только инфраструктурные пробелы, но и демонстрирует ментальную неготовность к особенностям нашей республики, как местных жителей, так и приезжих", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эседов.

13 августа было опубликовано видеообращение имама села Гуниб Абдулы Магомедалиева к туристам с призывом соблюдать дресс-код. "Большое количество туристов приезжает в нашу республику, чему мы очень рады. Но мы были бы еще больше рады, если бы соблюдались морально-этические нормы. присущие нашему народу. Мы столкнулись с проблемой неприличного внешнего вида. Это касается не только женщин, но и мужчин", - сказал имам. Он подчеркнул, что одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела, особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела, и прозрачную одежду.

Представители духовенства неоднократно призывали туристов соблюдать дресс-код, в 2020 году муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призывал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом, напомнил Альберт Эседов. "Вместе с тем, каждый раз наблюдается, что в самой республике этот вопрос довольно спорный. Начиная с обсуждения полномочий духовенства, до того, что в Дагестане сами жители зачастую не соблюдают то, что требуют от гостей. Наверное, время нивелирует острые углы и споры", - сказал он.

В случае подтверждения факта нарушения общественного порядка, выражающего "явное неуважение к обществу", туристы могли быть привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», предусматривающей штраф или до 15 суток ареста, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Абакаров. "Насколько можно предполагать из приведенного случая, признаков данной статьи здесь явно не наблюдается", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Подвергла критике поведение автора видео и пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева. Публикацию об этом она сделала 14 августа в своем личном Telegram-канале "Гаяна live", где неофициально высказывает свое мнение как жительница Дагестана, а не как представитель министерства.

"Как правило, такие видео с нападками по поводу поведения, которое они сочли непристойным, снимают обычно "лиричники" и "мефедронщики", очень далекие от морали, этики и культуры люди, с мутным образом жизни. Они таким образом играют в моралистов, успокая и себя, и окружающих: "Вот смотрите! Мы это осуждаем потому, что мы правильные, а вот тут неправильные!" – написала она.

Туристы находились "в абсолютно уединённом месте", обратила внимание Гаяна Гариева. "Они на глазах у людей этого не делали, они никого не развращали, на публику это не выносили. Они уединились, и что там они делали, никто и никогда бы не узнал. Если бы не оператор и блогеры. Да, они не в спальне, но они в крайне уединённом месте и далеко от посторонних глаз! А вот этот парень, который бежал, спотыкался и задыхался, в спешке пытаясь успеть всё это снять, сам, по факту, им ничего предъявить и не смог, и права не имел! Если бы это происходило где-то в общественном месте, дело другое! Но они укрылись так, что оператор, при всей спешке и большом желании, не успел снять действа. А значит, и подсмотреть никто не смог бы!" – высказала она свое мнение.

Напомним, в связи с претензиями жителей Дагестана к поведению и внешнему виду туристов власти в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

15 августа 2021 года был опубликован ролик, в котором местный житель высказал претензии туристке в шортах, шедшей в сопровождении молодого человека в шортах и футболке. "Уважаемая, уважаемая! Это ваша цивилизация, да? Bы хотели ее нам показать? Нам не нравится эта цивилизация здесь, в публичном месте", - заявил туристке местный житель.

Днем ранее, 14 августа 2021 года, в соцсетях был опубликован ролик, в котором житель Дагестана возмутился тем, что турист находился у мечети с голыми ногами. Турист представился автору видео Артемом из Подмосковья. Местный житель хватал его за голую ногу и спрашивал: "Ты с такими ногами в церковь ходишь? А в мечеть нельзя. Это священное место". Турист пояснил, что у него есть спортивный костюм, после чего местный житель распорядился, чтобы турист надел его.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.