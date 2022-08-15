Видео извинений туриста перед жителями Дагестана вызвало дискуссию в соцсети

15 августа 2022, 12:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед жителями республики. Гостям Дагестана следует уважать местные обычаи, указали некоторые пользователи "ВКонтакте". Их оппоненты сочли неприемлемым поведение местных жителей, грубо отчитавших пару.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана нередко озвучивают претензии к поведению и внешнему виду туристов, в связи с чем власти в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

В июне 2022 года была опубликована видеозапись инцидента в махачкалинском торговом центре. На кадрах видео мужчина сделал замечание парню за публичный поцелуй с девушкой, после чего началась драка. Некоторые пользователи Telegram предположили, что целовавшаяся пара – туристы, приехавшие в республику из другого региона.

Видеозапись извинения гостя Дагестана за поведение, вызвавшее недовольство местного жителя, опубликована 14 августа в сообществе "Только уличные драки", на которое подписаны 259 тысяч пользователей "ВКонтакте".

Видео снято мужчиной в режиме селфи на городской улице. "Всем добрый вечер, я Александр. По поводу этого видео, которое сняли ребята в Дагестане, в горах. Я, конечно, приношу свои извинения, что так получилось. В первый раз в Дагестане, не предполагал, что можно делать, что нельзя делать", - говорит на видео мужчина. Что побудило его записать видео с извинением, Александр не уточнил. "Кавказский узел" не может утверждать, что оно было записано по принуждению.

В той же публикации размещена видеозапись инцидента, за который извинился турист. Человек, снимающий видео, издалека запечатлел припаркованный в безлюдном месте легковой автомобиль, за которым стоит мужчина. Автор видео подходит к автомобилю с регистрационными номерами Краснодарского края, и в кадр попадает женщина, сидящая на переднем сиденье машины перед стоящим мужчиной. И мужчина, и женщина на видео одеты, при этом мужчина поправляет шорты. Человек, снимающий видео, подходит к ним и эмоционально, используя нецензурную лексику, высказывает им претензии.

"Вы где находитесь? Вы где находитесь, говорю?" – спрашивает он. "На природе", - отвечает ему мужчина, позднее записавший селфи с извинением. Человек, снимающий видео, отходит за багажник машины и демонстрирует в кадре ее регистрационный номер, после чего возвращается к паре.

"Вы в горах находитесь… Быстро в машину сели, быстро!" – командует он. "Сели, уехали!" – требует за кадром спутник человека, снимающего видео. Оба они добавляют несколько оскорбительных нецензурных слов в адрес пары. "Я ваши данные закину здесь. Вас тут найдут ночью", – пригрозил в конце видео житель Дагестана мужчине, который садится в свой автомобиль.

К 12.45 мск 15 августа под публикацией, набравшей 62 тысячи просмотров, размещено несколько сотен комментариев, точное их число не указано. Авторы некоторых комментариев не одобрили поведение пары, пытавшейся уединиться там, где их могут увидеть. "Правильно сделал [высказавший претензии], для этого дела есть дом. Пусть спасибо скажут, что не побили и не выгнали", - написал, в частности, Камиль Абдуллаев.

"[Житель Дагестана] все правильно сделал. Нужно уважать культуру и обычаи местных, даже если это Дагестан", - заметил Андрей Каркачев. "Приехали в гости к людям, не зная их уклад и традиции!" – упрекнул туристов Серёжа Курышин.

Значительно большее число пользователей в своих комментариях осудили жителя Дагестана за его поведение и стиль общения с туристами. "Уважаемый и благородный человек не побежит сломя голову, еще и и снимая видосик, выкладывая и грязно матерясь "в священном" типа месте... Вот это имхо недостойное мужчины поведение", - написал, в частности, Андрей Воронов.

"Позор! Как некрасиво! Стыдно должно быть! Во-первых там никого не было, во-вторых, это муж и жена, что хотят то и делают. Да и вообще, кому какое дело. Зачем вообще этот парень видео с извинением записал!? Извиняться должен этот парень который снимает видео. Спасибо скажите, что к нам в республику стали ехать туристы! Развивается город, вы же богатеете в своих сёлах за счёт туристов. Очень возмущена, как некрасиво, ещё снимает. Тьфу!!! Совести нет, мимо прошел бы лучше. Прежде чем лезть к туристам и свои правила им диктовать. Посмотрите на всё, что творится в нашем городе. И каждый начните с себя", - возмутилась Евгения Фролова, не уточнив, в каком городе Дагестана живет.

"Я что-то не понял: мужик со своей женой в горах решил заняться... к нему подошел левый тип, начал снимать, а тот потом еще и извинился? Че за [ерунду] я посмотрел сейчас??? Бред", - написал Андрей Андреев. "В общем, похоже, суть всех нелепых претензий, что он был с женщиной, в горах так не принято, получается", - иронично заметил Elite Lighthorse. "Решил подойти, снять на телефон и дать совет, тоже как-то чересчур. Похоже на действия не борца за мораль, а извращенца", - заметил пользователь с ником Джорж Иеебрат.

"У меня много друзей с Дагестана и Махачкалы, так как по работе часто езжу. Ну если ко мне какой-то […] будет в интимную жизнь вмешиваться... Ладно если бы они этим занимались на фоне мечети либо ещё какой-то достопримечательности. А тут они в горах, ещё машину подальше поставили и спрятались, какого хрена туда [местный житель] к ним побежал проверять, ещё бы ему в трусы залез", - написал Вячеслав Подзубанов.

Напомним, принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа: в частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки.

Публичные извинения уместны в тех случаях, когда человек не только нарушил закон, но и при этом публично пренебрег общественным мнением, заявило в июне МВД Дагестана. Часть пользователей Telegram выступила против практики публичных извинений, а их оппоненты согласились с мнением ведомства.

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