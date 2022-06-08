Пользователи Telegram поспорили о драке из-за поцелуя в торговом центре Махачкалы

08 июня 2022, 19:11

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Видеозапись драки в махачкалинском торговом центре вызвала споры в Telegram. Часть пользователей поддержали мужчину, который сделал замечание парню за публичный поцелуй, другие сочли излишне жесткой реакцию на поведение молодой пары.

"Кавказский узел" писал, что помощник муфтия республики Абдуллахаджи Хидирбеков связал несоблюдение дресс-кода приезжими напрямую с примером самих дагестанцев. Туристы начнут соблюдать местные обычаи и дресс-код, если дагестанцы будут показывать им пример в этом, а не проявлять агрессию, заявил он. Одни комментаторы поддержали этот призыв, другие высказали резкую критику в адрес туристов.

Жители Дагестана озвучивают претензии к туристам, в связи с этим власти в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

Видеозапись драки в торговом центре Махачкалы опубликована сегодня в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?". Из нее следует, что стоявший на эскалаторе мужчина наклонился и поцеловал девушку, которая стояла на ступеньку ниже него. Несколькими ступеньками выше на эскалаторе ехал мужчина, который после того, как пара начала целоваться, подошел к ним. Затем, когда все трое спустились с эскалатора, девушка прошла вперед, а между мужчинами началась драка. Первым ударил тот, которому было сделано замечание. Дерущихся разняли несколько человек, следует из видео.

Также была опубликована запись драки на улице. Один из мужчин вышел из торгового центра, второй ударил его по лицу. Первый упал, а нападавший нанес ему несколько ударов ногами, после чего быстро ушел, следует из видеозаписи.

Конфликт произошел в одном из торговых центров Махачкалы. "Парень и девушка демонстративно начали целоваться перед окружающими. Поступок молодой пары не понравился проходящему парню. Сделал замечание, а после началась драка", - говорится в анонсе к видеозаписям. "Кавказский узел" не может проверить, где и когда именно произошел этот инцидент.

Запись в Telegram-канале, насчитывающем 40938 подписчиков, набрала к 19.00 мск 411 комментариев, 211 отметок "нравится" и 14 отметок "не нравится".

Пользователь Аксана предположила, что целующаяся пара не из Дагестана. "Туристы должны знать что в Дагестане так нельзя делать. Хотя дагестанские девушки не отстают", - написала она. "А это туристы разве?" - спросил Massimo. "А вдруг это муж и жена" - предположила Zarya. "Мужу и жене на людях целоваться можно?" - поинтересовался пользователь с ником ".".

Многие комментаторы осудили поведение пары и поддержали мужчину, который сделал замечание. "Настоящий мужчина", - написал пользователь Джокер. Часть комментаторов заявила, что надо было "проучить" и девушку. "Самое плохое, что человек не только не видит в своём поцелуе ничего плохого, так ещё и на замечание реагирует неадекватно. Увидел, что замечание делает (человек) чуть ниже ростом и весом, решил закрепить свою «вольность», за что и поплатился", - написал Расул Абдулмеджидов.

"Как всегда, только самые низменные поступки вызывают самое бурное обсуждение. Во-первых, это могли быть муж и жена, и нет никакого закона, который им бы запрещал целоваться. Если вы живете, как вы выражаетесь, в мусульманской республике, то приведите законы в соответствующий вид. Девушку ненакрашенной увидеть сложно, не говоря уже о том, как они одеваются". - указал пользователь breakingdag.

Часть пользователей указали на жесткость комментариев. "Да, такое недопустимо, но раздувать из мухи слона не стоит, ведь в подобной ситуации может оказаться кто угодно". - прокомментировал М М. "Читая комментарии - (...) начинаешь сомневаться, что это пишут добропорядочные мусульмане", - указал DDT 2311 DDT 2311.

Одним из участников жесткой драки в торговом центре "Этажи" в Махачкале, по предварительным данным, стал профессиональный боец, 28-летний Шарабутдин Магомедов. Конфликт начался с того, что он сделал замечание стоявшему рядом парню, когда тот прилюдно заигрывал со своей девушкой. Сперва они подрались внутри здания, но их разняли охранники и посетители. Драка продолжилась на улице, где Магомедов отправил оппонента в нокаут. Инцидент произошел три дня назад, но резонанс получил сегодня после того, как видео драки попало в сеть, сообщило сегодня издание "Новое дело" в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность опубликованных видеозаписей, а также информацию о личности одного из участников конфликта.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года пользователи Tеlegram-канала и Instagram призвали наказать девушку, которая исполнила приватный танец на улице в Махачкале, а также человека, который снял ее на видео. Они предположили, что видеоролик с танцем и последующее видео с извинением девушки, которая не сняла маску, были опубликованы ради хайпа.

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