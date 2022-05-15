Новый туристический объект подготовлен в районе Сулакского каньона

15 мая 2022, 23:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Туристический объект "Нокъо", состоящий из трех рукотворных пещер, дополнит другие популярные у туристов места в районе Сулакского каньона, сообщили в правительстве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана ранее заявили о росте числа туристов в регионе, указав, что 2021 году республику впервые посетили более одного миллиона туристов. 18 апреля глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов в регионе. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей.

Сулакский каньон - один из самых глубоких каньонов в мире, его глубина достигает до 1 920 метров, а протяженность - 53 километра, он находится в центральной части Дагестана, в долине реки Сулак. Является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают тысячи туристов со всего мира, информировало агентство.

О том, что новый туристический объект "Нокъо", состоящий из трех рукотворных пещер, откроют в районе Сулакского каньона в Дагестане, сообщила 14 мая пресс-служба правительства республики после посещения этой местности премьер-министром региона Абдулмуслимом Адбулмуслимовым.

"Новый развиваемый проект - это пещера "Нокъо"… Он представляет собой три пещеры: одна на левом берегу и две - на правом. Общая длина лабиринтов - несколько сот метров. Соединяются пещеры подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров от водной глади реки Сулак. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки", - процитировало представителя пресс-службы правительства республики ТАСС.

Рукотворные пещеры возникли при строительстве в 1970-1980-х годах арочной плотины Миатлинской ГЭС, которая является частью каскада Сулакских ГЭС, когда на противоположном берегу проводилась геологоразведка. После сдачи Миатлинской ГЭС в 1986 году остались пробитые в скалах штольни, а спустя 35 лет они были вновь обнаружены. Инвестор с помощью опытных горных инженеров расширил проходы в штольнях, их соединили друг с другом уникальным подвесным тросовым мостом, пояснил представитель пресс-службы.

Первый заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц назвал "Нокъо" уникальным туробъектом и особо обратил внимание на созданные на нем меры безопасности. "Мы увидели абсолютно уникальный объект, это мировой уровень, с точки зрения сочетания природы, реализации замысла, все сделано качественно и безопасно. Я абсолютно уверен, что это станет новой точкой притяжения для туристов", - сказал Манвел Мажонц, слова которого приводятся в сообщении на сайте дагестанского правительства.

12 июля 2021 года прокуратура Дагестана начала проверку после того, как в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей, серьезных травм им удалось избежать только благодаря скальному выступу перед обрывом. 14 июля чиновники заявили, что качели были демонтированы. После этого инцидента пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. Другая часть отметила, что красоту природы не стоит портить металлическими ограждениями.

Здесь же указано, что в пещерах "Нокъо" можно будет побывать при посещении других близлежащих популярных у туристов мест, создающихся инвесторами в районе Сулакского каньона. "Расположенный рядом с Сулакским каньоном экотуркомплекс "Главрыба" расширил количество новых туристических локаций. Так, силами руководства комплекса организованы причал, небольшой зоопарк, детская площадка, детский аквапарк, зиплайн, а также колесо обозрения высотой 43 метра, построенное в том числе с привлечением средств "Дагагролизинга". На "чертовом колесе" туристы могут увидеть разлившуюся в долине дельту реки Сулак, плотину Миатлинской ГЭС, горное ущелье", - сказано в сообщении правительства Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов пообещал инвесторам, вкладывающим деньги в туристическую отрасль, оказывать помощь, в том числе в части подведения инфраструктуры, подведения дорог, сообщила пресс-служба дагестанского правительства.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая 2021 года махачкалинцы после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в республике заявили, что возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям региона заработок, но раскрыть туристический потенциал республики в полной мере не дают острые проблемы инфраструктуры.

Напомним, в конце марта МЧС Дагестана сообщило, что в горном Чародинском районе республики начало работу новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься, в том числе оказанием помощи туристам.

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