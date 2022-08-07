Аналитики оценили перспективы проекта "Туры в культуры" для Дагестана

07 августа 2022, 02:55

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У российских туристов довольно однобокое представление о Дагестане, ограниченное рамками моря, гор и кухни, и проект "Туры в культуры" может расширить их представления о республике в целом и аварцах в частности, считают поэтесса Миясат Муслимова и директор театра поэзии Екатерина Дидковская. Аварцы смогли сохранить свои традиции и обычаи, с которыми было бы интересно познакомиться туристам, отметила этнограф Екатерина Капустина. Российские туристы предпочитают пляжный отдых, просветительские поездки их интересуют мало, заявили представители туриндустрии Юлия Каримова и Нино Беридзе.

Как писал "Кавказский узел", сервис "Яндекс. Путешествия" запустил проект "Туры в культуры", посвященный культуре и традициям разных народов России. В проекте собран уникальный контент, раскрывающий своеобразие народа через тексты, музыку и графику, указали его авторы. По мнению аналитиков из Калмыкии, проект будет способствовать росту интереса туристов к республике и ее культуре, но для более полного представления о ней информацию следует дополнить.

Поэтесса, публицист Миясат Муслимова считает проект "Туры в культуры" нужным и даже несколько запоздавшим. "Так сложилось в России, что все регионы знают русскую культуру, изучают ее, начиная со школы, на уроках русской литературы. И это замечательно. Но почему-то национальные культуры не становятся достоянием русского народа, и даже по телевидению, в печатных СМИ, если и рассказывается о культуре какого-нибудь народа, то подаётся это в усеченном виде или же в качестве каких-то фестивалей", - сказала она 6 августа корреспонденту "Кавказского узла".

Муслимова отметила, что, будучи проректором по научно-методической работе Дагестанского института развития образования, она обратила внимание, что из школьной программы по литературе практически исчезло изучение национальной литературы. "Почему Россия не хочет знать собственного многообразия, почему не понимает, что все эти народы есть ее богатство ее мощь и ее сила?" - удивляется она.

Она выразила некоторое сомнение в том, как будет осуществлен этот просветительский проект, смогут ли его авторы не только реализовать идею проекта и познакомить более широко туристов с культурой одного из самых многочисленных народов Дагестана - аварцев, но и предоставить туристам возможность побывать и в других, не менее красивых и интересных уголках Дагестана. "К тому же нельзя забывать, что туристы выбирают для своих путешествий Дагестан в большей степени и потому, что здесь есть возможность провести несколько дней отдыха на морском побережье. Обычно, туристические поездки не бывают длительными. Можно ли будет объять необъятное?" - задается вопросом Муслимова.

По ее мнению, проект из-за нехватки времени рискует ограничиться рамками "горы-море-кухня" и никакого глубокого знакомства с аварским народом, с его культурой и самобытностью не принесет. "И если все это вернется к небольшому экскурсу по той или иной части Дагестана и закончится пребыванием на море и знакомством с богатой кавказской кухней, то это не обогатит туриста", - предполагает Миясат Муслимова.

Однако, несмотря на сомнения, она надеется, что у авторов проекта все получится. "Потому что искренне хочется, чтобы жители России знали и судили о нашем регионе не только по новостям федеральных телеканалов, газет и журналов, но и знали, что здесь живут радушные, гостеприимные, трудолюбивые, открытые душой и сердцем люди, которые дорожат своей большой и малой Родиной, готовы и все делают для того, чтобы многонациональная страна наша жила в мире, дружбе и согласии", - сказала Муслимова.

При посещении Дагестане нужно познакомиться и с местными театрами

Екатерина Дидковская руководит единственным на Северном Кавказе театром поэзии.

"Недавно был поэтический спектакль на стихи известной аварской поэтессы Фазу Алиевой. Зал нашего театра небольшой, поэтому многие желающие не смогли попасть на спектакль", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в республике много театральных коллективов: как профессиональных, так и любительских, практически на всех национальных языках. "На всех спектаклях есть возможность слушать перевод. Очень часто спектакли посещают туристы, особенно когда закрывается купальный сезон. Некоторых туристов удивляет тот факт, что практически у каждого народа – свой язык, и они не понимают друг друга, даже если их аулы находятся по соседству. И поэтому единственный язык для общения друг с другом – это русский язык", - рассказала Екатерина.

Она отметила, что у аварцев существует несколько диалектов, и они, проживая в разных селах, не понимают друг друга. "Для туристов, для тех, кто первый раз приезжает к нам в республику, такой дагестанский Вавилон удивителен", - улыбается Екатерина.

Она считает, что если проект "Туры в культуру" заработает, то тем, кто составляет план таких туристических поездок в Дагестан, нужно включить знакомство с местными театрами. "Из спектаклей, поставленных на основе сказаний и легенд, особенно что касается Кавказской войны, на основе современности можно многое узнать из культуры того или иного народа, узнать дух народа, его духовные ценности, его самобытность", - считает директор театра поэзии.

При этом, по мнению Дидковской, с любым народом, а в Дагестане - особенно, знакомство нужно начинать с центром промысла. "Промыслы у всех народов Дагестана разные: художественная обработка металла, резьба по камню и дереву, гончарное производство. У женщин до сих пор популярно ткачество, вязание и войлочная выделка. Мужчины с давних времён занимались обработкой кожи, резьбой по дереву и камню, кузнечным и чеканным ремёслами", - отметила она.

При этом, рассказала Дидковская, в последнее время в республике появилось много турфирм, которые предлагают экскурсии разной направленности. "Но проходит какое-то время, и большинство турагентств идут по пути наименьшего сопротивления: горы - море - Кубачи (купить украшения подруге, жене, дочери) и везде – кухня: аварская, лакская, даргинская, кумыкская, лезгинская. Получится у авторов проекта познакомить туристов из российской глубинки с самобытным аварским народом, познакомить его с поэзией аварцев Гамзата Цадасы и его сына Расула Гамзатова, Фазу Алиевой - это будет замечательно. А дагестанцы будут рады помочь им в этом", - уверена Екатерина Дидковская.

Отношение к Дагестану жителей российских городов в последнее время улучшилось

Завотделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Екатерина Капустина называет себя "кавказской пленницей". Первый раз посетила Дагестан 18 лет назад и с тех пор регулярно посещает республику, ею написано много статей в академических изданиях, а также монография "Горцы после гор".

По ее словам, за последние годы отношение к Дагестану жителей российских городов изменилось в лучшую сторону. "Это радует, потому что здесь живут доброжелательные, гостеприимные люди, всегда готовые прийти на помощь. Делают они это искренне, и очень ценят, если и к ним относятся также", - сказала Капустина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Капустиной, туристам в Дагестане нужно учесть один нюанс - нельзя "скатываться до колониализма низкого пошиба". "«Вот мы приехали из цивилизованного прекрасного московского или питерского мира и давайте посмотрим, что вы нам покажете, как вы живете и что умеете делать» - это недопустимо даже с точки зрения морали. А вот когда ты приходишь с честным равным интересом и пытаешься понять, а потом рассказать об этом интересно и без прикрас - вас поймут и вам помогут. Живой интерес он приводит, как правило, к хорошему. Этнология, которой я занимаюсь, как раз предполагает посмотреть на другого человека, как на равного. На мой взгляд, тем, кто запускает этот проект, нужно хорошо узнать аварский народ - очень самобытный и по-своему интересный", - отметила этнограф.

Она рассказал еще об одной особенности аварцев. "Если ты приехал в аварскую семью в качестве гостя, то в таком качестве ты можешь находиться только три дня. А потом ты должен включиться в обыденную жизнь этой семьи: мужчинам найдется работа на подворье, а женщинам - на кухне. Такой у аварцев обычай. Насильно, конечно, никто принуждать к сельскому труду не будет, но участие гостя в домашних работах будет только приветствоваться", - отметила Капустина.

"Аварцы – интересная этническая группа. К аварцам приписано очень много мелких этнических групп, у которых язык не похож на аварский язык. Кавказская война - до сих пор самый обсуждаемый вопрос. Исторические места Гимры, Хунзах, Гуниб – это аварские аулы. Война шла долго и оставила глубокий след. Даже если война продолжается короткий срок, она все равно оставляет след. Кавказская война давно закончилась, а рефлексия продолжается. Ведь основные действующие лица той войны – аварцы. И понятно, почему у них такое болезненное отношение ко всему, что не укладывается в их понятие о той давней войне, и это вызывает горячие дискуссии среди оппонентов", - рассказала Екатерина.

Кавказская война - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, отмечается в справке о Кавказской войне, опубликованной на "Кавказском узле".

И еще одну интересную черту аварцев отметила Капустина. "В горах все больше становится брошенных аулов. Грустное это зрелище. Но единственный народ, который не покинул ни один свой аул – это аварцы. Даже если жителей маленького аула преследует постоянно какие-то природные катаклизмы, они сообща справляются со своими бедами и продолжают жить в этом ауле дальше", - рассказала этнограф.

Капустина также напомнила, что всемирно известный боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов родился и вырос в ауле Сильди, в одной школе с ним училась и его жена Патимат. "Это один из самых маленьких аулов Дагестана, находится высоко в горах, 1880 метров над уровнем моря. На сегодняшний день в ауле живет 191 человек. Добраться до этого аула и в погожие дни непросто, а в ненастье или зимой, когда сильные снегопады, добираться до аула приходится при помощи дорожной техники. И все равно этот аул живет, сохраняя свой уклад, свои традиции и обычаи", - резюмировала она.

Представители туриндустрии усомнились в востребованности просветительских туров в Дагестан

Турфирма "Меридиан" Юлии Каримовой долгое время организовывала туристические поездки в Турцию, в Египет и на Северный Кавказ. "Обычно это были курортные города, типа Кисловодска, Пятигорска. Были интересные маршруты в Адыгее, Карачаево-Черкесской Республике, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. В Дагестан обычно брали тур, чтобы неделю быть на море. В тех республиках и городах были свои люди, которые подсказывали, когда и куда лучше отправлять как группы, так и одиночных туристов", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все рухнуло во время пандемии. "Только стала восстанавливать прежние связи, чтобы возобновить свой малый бизнес, а тут спецоперация, поток туристов резко снизился. На меня вышла коллега из Дагестана, сказала, что, по ее словам, желающих приехать отдыхать в республику много, но нужно их переориентировать на просветительский проект. Скинула мне сноску, предложила работать вместе. Стала я искать желающих по этому самому просветительскому проекту. «Какие исторические факты? Мне и моим детям это надо?» - возмутился мой давний клиент. «10 дней в Избербаше, найди нормальное жилье, и чтобы было место где, припарковать машину», - сделал заказ житель подмосковных Мытищ", - поделилась Каримова.

Было еще несколько неудачных попыток уговорить желающих отдохнуть во время просветительской турпоездки в Дагестан - бесполезно. "И только одна дама, которая собиралась ехать в сентябре в Дербент, посоветовала, что такие турпоездки с просветительским уклоном, возможно, будут востребованы, когда купаться в Каспии будут только моржи", - сказала Юлия.

"Люди отправляются в туристические поездки в первую очередь для того, чтобы отдохнуть", - считает турагент Нино Беридзе.

По ее словам, учитывая, что "в кошельках у россиян сейчас не очень густо, сократились и дни пребывания на отдыхе". "И география теперь уже не изобилует зарубежными направлениями. Теперь рекламные проспекты агитируют отдыхать в России, что тоже, в общем-то, недешево", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее наблюдениям, в этом году значительная часть туристов предпочитала поездки с пляжным отдыхом - это Черноморское побережье и Дагестан. "После всяких затянувшихся карантинов люди везли детей туда, где есть море, солнце и сносный сервис. То же касается знакомства с красотами местного ландшафта, с различными памятниками истории – у каждого человека есть свои предпочтения, и турагенты подыскивают им маршруты, адреса интересных однодневных поездок", - отметила Нино.

Она скептически отнеслась к просветительскому проекту "Туры в культуры", который предлагает туристам глубокое погружение в культуру одного народа. "Я по своему опыту знаю, что если человек хочет поехать, к примеру, в тот же Дагестан и познакомиться, скажем, с аулом канатоходцев Цовкра, то он не будет ждать, когда авторы этого проекта ему об этом ауле расскажут. Есть интернет, откуда можно почерпнуть массу информации по этому аулу, узнать, к примеру, что в свое время в одной семье было, кажется, семь девочек, все они были прекрасными канатоходцами и выступали в цирке. И так по любому факту можно все найти и узнать, а потом уже с этим багажом поехать в тот же Дагестан, чтобы все увидеть и познакомиться с теми, о ком прочитал в интернете. И зачем тогда нужен этот проект?" - задается вопросом Нино.

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