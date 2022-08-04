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04 августа 2022, 02:42

Аналитики спрогнозировали рост числа туристов в Калмыкию после запуска проекта «Туры в культуры»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект Яндекса «Туры в культуры» будет способствовать росту интереса туристов к Калмыкии и ее культуре, однако для более полного представления о республике информацию следует дополнить, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Научный сотрудник отдела фольклора и джангароведения Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН Цаган Селеева считает проект уникальным. «Проект интернет-портала «Яндекс. Путешествия» «Туры в культуры» уникален и интересен тем, что знакомство и погружение в культуры разных народов России осуществляется посредством [...] современной подачи материала. Здесь и прослушивание древних колыбельных песен в современном эмбиент-звучании, и красочные народные орнаменты, доступный и понятный для каждого стиль изложения», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

"Яндекс. Путешествия" запустили проект «Туры в культуры», посвященный культуре и традициям разных народов России, в том числе калмыков.  В проекте собран уникальный контент, раскрывающий своеобразие народа через тексты, музыку и графику, указали его авторы. 

По ее словам, проект дает много новой информации о культуре калмыков. «Знакомясь с разделом о Калмыкии, можно слушать калмыцкую колыбельную песню «Бюювлдя», которая ранее не исполнялась, в исполнении группы Somerset. Композитор Ян Павельчук придал треку современное звучание. Выбор местных исполнителей колыбельных производили специалисты "Яндекса" по ротации их в стриминговых сервисах их платформы. Колыбельную «Бүүвлдә» в 1983 году опубликовал профессор Калмыцкого государственного университета, фольклорист Анатолий Шалхакович Кичиков. Он помнил, как ему в детстве напевала эту песню мама: помнил слова, мелодию и напев ― и на основании этого воссоздал колыбельную «Бүүвлдә». Музыковед Радна Анатольевна Кичикова произвела нотирование колыбельной. Эта единственная калмыцкая колыбельная, имеющая нотное сопровождение», - рассказала Селеева.

Она отметила, что что «специалисты «Яндекс. Путешествия» довольно верно расставили акценты, включив в проект разделы, рассказывающие кратко об истории и самобытности национальных культур, основных достопримечательностях, привлекательных мест для гостей и туристов. Однако Селеева полагает, что следовало бы дать информацию о ежегодных мероприятиях, устраиваемых для привлечения туристов в регион. "В Калмыкии это Фестиваль тюльпанов", - отметила она.

В апреле 2021 года на фестиваль тюльпанов приехали туристы из разных регионов России. Они интересовались не только тюльпановыми полями, но и калмыцкой культурой и буддийскими храмами.  Ранее министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева в прямом эфире на странице ведомства в Instagram подчеркнула, что фестиваль "проводится исключительно в просветительских целях" и призван обратить внимание на проблему сохранения тюльпанов. "На этой территории [эко-стоянки "Шатта"] тюльпаны не растут. Там просто большая степь, где люди будут чувствовать себя комфортно, свободно и где гораздо меньше рисков заразиться коронавирусной инфекцией нежели в городе", – сказала Тюрбеева. 

Селеева уверена, что раздел о Калмыкии повлияет на рост потока туристов в Калмыкию. «Считаю большой удачей, что Калмыкия в числе 15 национальных российских регионов включена в проект «Яндекс. Путешествия». Несомненно, это повлияет на увеличение туристического потока. Думаю, что посмотрев раздел о Калмыкии, многие захотят посетить нашу гостеприимную республику», - подчеркнула она.

Организатор туров в Калмыкию Санджи Буваев согласен, что проект может увеличить поток туристов в регион. Однако он считает, что в раздел о республике следовало бы внести некоторые дополнения. «Возможно, стоило упомянуть о том, что на флаге Калмыкии священный лотос», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».  

Калмыцкий музыкальный продюсер Руслан Дуляев считает проект интересным не только для калмыков, но и для других народов. «Учитывая, что в Калмыкии почти утеряна традиция народных колыбельных песен, то этот проект поможет возрождению жанра в Калмыкии», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Туркомпании отметили растущий интерес туристов к Калмыкии

Сотрудник туркомпании «Магазин путешествий», который организует туры в Калмыкию, отметил рост интереса туристов к региону. «В последнее время Калмыкией много интересуются. Наши экскурсии и туры по Калмыкии включают знакомство с историей калмыков, с самой высокой фигурой Будды, с священными ритуалами этого народа и многое другое. Поскольку Элиста - это центр европейского буддизма и частичка азиатской культуры, мы предлагаем экскурсионные туры в Элисту из Москвы с посещением большого количества достопримечательностей», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Туристы отправляются в Калмыкию за новыми впечатлениями и знакомством с новой культурой, считает сотрудник компании.  «По всей России в последнее время развивается внутренний туризм. Калмыкия оказалась в числе регионов, которые интересуют россиян. В частности многих привлекает локальная идентичность, естественные природные пейзажи, степные просторы. Всего этого в Калмыкии более чем достаточно. Кроме этого, среди туристов, отправляющихся в Калмыкию, стало больше молодежи», - отметил он.  

Этно и экотуры, ночи в степи, погружение в атмосферу буддизма – то, что пользуется большим спросом в последнее время, отметили в компании «YouTravel», которая специализируется на авторских турах. «Одинокий тополь, Аршанский хурул, уникальные Меклетинские озера, озеро Маныч-Гудило, культура, буддизм, местная кухня оставляют туристов под большим впечатлением. С развитием внутреннего туризма в этом направлении (Калмыкии) также зафиксирован рост числа туристов», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» оператор компании Наталия.  

Она считает, подобные проекты («Туры в культуры») помогают региону стать более узнаваемым, но не могут обеспечить основной турпоток. «Да, люди, которые прочтут информацию о Калмыкии, возможно, заинтересуются регионом. Но в случае с этим регионом эффективнее работает "сарафанное радио". Каждый турист рассказывает о впечатлениях о Калмыкии своим друзьям, коллегам, родственникам и советует посетить регион. С каждым годом мы получаем все больше обращений с просьбой организовать туда туры», - рассказала Наталья. 

Примечание:

"Инцидент со статуей Будды в Элисте обернулся приговором двум дагестанцам", "В Калмыкии началась церемония освящения крупнейшего буддийского храма Европы", "Крупнейший буддийский храм Калмыкии закрыт из-за коронавируса".

Автор: Роман Кужев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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