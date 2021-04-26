Фестиваль тюльпанов привлек в Калмыкию около пятнадцати тысяч туристов

26 апреля 2021, 00:28

Гости фестиваля тюльпанов приехали из разных регионов России. Они интересовались не только тюльпановыми полями, но и калмыцкой культурой и буддийскими храмами.

Как писал "Кавказский узел", на фестиваль тюльпанов организаторы ожидали наплыв туристов. Все билеты на круизный поезд из Москвы были проданы, а места в гостиницах забронированы. Из-за пандемии в Калмыкии сложились благоприятные условия для развития внутреннего туризма, указали представители турфирм.

Туристы остались довольны организацией фестиваля тюльпанов

Фестиваль тюльпанов прошел 24 апреля на эко-стоянке "Шатта" в Целинном районе, в 22 километрах от Элисты. Автомобильная пробка от административного центра района села Троицкое, расположенного в 12 километрах к северу от Элисты, затруднила дорогу на фестиваль. Стоянка автомобилей для гостей фестиваля была организована в степи, из-за большого скопления машин парковаться пришлось примерно в ста метрах от входа.

Вход на территорию эко-стоянки стоил 100 рублей. Вместе с билетами желающие получали бесплатные медицинские маски. При этом на самом фестивале многие туристы и жители Калмыкии обходились без масок. Каких-либо замечаний от организаторов или сотрудников полиции в адрес нарушителей масочного режима корреспондент "Кавказского узла" не слышал.

12 апреля министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева в прямом эфире на странице ведомства в Instagram подчеркнула, что фестиваль "проводится исключительно в просветительских целях" и призван обратить внимание на проблему сохранения тюльпанов. "На этой территории [эко-стоянки "Шатта"] тюльпаны не растут. Там просто большая степь, где люди будут чувствовать себя комфортно, свободно и где гораздо меньше рисков заразиться коронавирусной инфекцией нежели в городе", – сказала Тюрбеева.

По периметру эко-стоянки были развернуты юрты, представлявшие разные районы Калмыкии. Хозяева каждой юрты встречали гостей народными песнями, танцами, угощали калмыцким чаем, борцоками. На главной сцене вниманию зрителей были предложены фольклорные концертные номера, на площадке "Теегин Fest" выступали молодежные музыкальные и танцевальные группы. Также работали спортивные зоны, где проводились показательные соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и армрестлингу.

Большинство опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" туристов приехали из соседних с Калмыкией регионов.

Житель Краснодарского края Константин приехал на фестиваль со своей семьей самостоятельно. "Мы добрались на своем автомобиле. Тюльпаны видели по дороге на фестиваль – очень красиво. Здесь нам тоже все нравится: совсем другая культура, буддизм. Для нас тут все новое, все интересно", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Единственный минус организации фестиваля – нехватка туалетов, сообщила Ольга из Ставропольского края. "Туалетов нет. Тот, что нашли, оказался закрыт (в двух местах туалеты работали, но к ним выстраивались большие очереди, – прим. "Кавказского узла"). В остальном – все хорошо. Гостей встречали ребята в красивых национальных костюмах. Атмосфера праздничная, с национальным колоритом. Мы приехали с экскурсионной группой, тюльпаны видели пока только вдоль дороги. Нам сказали, что самая большая поляна находится далеко от Элисты, мы туда не поедем. Но обещали свозить на тюльпаны где-то неподалеку", – рассказала туристка корреспонденту "Кавказского узла".

Калмыцкие тюльпаны отличаются от тех, что растут на Ставрополье, отметила Ольга. "Диких тюльпанов у нас мало, в основном выращивают культурные. Я хотела купить тут луковицы, чтобы дома посадить, но моя спутница-биолог сказала, что степные тюльпаны в домашних условиях не приживутся", – добавила она.

Турист из села Дивного Ставропольского края Евгений приехал с супругой в Калмыкию на своем автомобиле. Многокилометровая пробка, в которой пришлось простоять по дороге к эко-стоянке "Шатта", настроение семейной паре не испортила.

"Очень долго добирались, стояли в пробке. Но это не страшно. Издержки. В целом от фестиваля только положительные эмоции. Национальные костюмы, песни, танцы – проникаешься калмыцкой культурой. Хотелось бы услышать горловое пение – очень нравится техника исполнения. Организаторы молодцы. Отмечу демократичные цены: питание, аттракционы – все достаточно бюджетно", – поделился он.

О том, что тюльпаны запрещено срывать, ему было известно до приезда в Калмыкию. "Тюльпаны мы видели, когда ехали на фестиваль. Всю дорогу созерцали. Хотели остановиться, но решили это сделать на обратном пути. Сфотографируемся, рвать не будем – мы в курсе, что тюльпаны внесены в Красную книгу", – заверил турист.

Калмыцкий чай больше всего понравился на фестивале гостье из Ставрополя Веронике. "Я очень его люблю, но обычно пью пакетированный. Настоящий, конечно, намного вкуснее. На поляну тюльпанов нашу группу повезут позже. Так что основные впечатления еще впереди", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Москвич Егор на фестиваль тюльпанов попал случайно. "Мы с женой едем на Северный Кавказ. Остановились пообедать, к нам подошел дедушка – разговорились, и он рассказал, что сегодня проводится фестиваль, объяснил, как сюда добраться. По дороге в Элисту видели много тюльпанов. Останавливались, чтобы сфотографироваться. На самом фестивале еще толком ничего не видели, только приехали. Ждем впечатлений от знакомства с калмыцкой культурой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Калмыцкая национальная борьба заинтересовала нижегородца Владимира. "Я приехал "дикарем" с друзьями из Москвы. Мы тут проездом, но мои друзья изначально знали про фестиваль и планировали остановку. А я до сегодняшнего дня о Калмыкии практически ничего не слышал. На фестивале все интересно, честное слово. Но больше всего времени я провел на соревнованиях по борьбе. Просто я сам когда-то занимался – проснулся спортивный азарт. Техника интересная, борцам нельзя терять концентрацию, потому что проиграть можешь в любой момент. Мои друзья устали меня тянуть за собой и ушли гулять сами. Теперь проблематично их искать – сотовая связь плохо работает, ничего не слышно", – рассказал Владимир.

География фестиваля расширилась за счет туристов с Северного Кавказа

Самую популярную среди гостей Калмыкии достопримечательность – "Золотую обитель Будды Шакьямуни" – 24 апреля посетили примерно 13-14 тысяч человек, сообщил пресс-секретарь Центрального хурула Цецен Надбитов. "Точную цифру назвать трудно, потому что многие туристы приезжают в Элисту, минуя турагентства. Но в день фестиваля тюльпанов такое количество людей побывало в нашем хуруле впервые. Наплыв туристов сравним с посещаемостью "Золотой обители" в докарантинный период во время главных буддийских праздников в Калмыкии – Цаган сара и Зула", – констатировал представитель Центрального хурула.

На фестивале тюльпанов побывало почти 15 тысяч человек, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник туристического агентства "Золотая юрта". "Мы поддерживаем связь с организаторами фестиваля. По предварительной оценке, 24 апреля в Калмыкии побывало более 10 тысяч человек. Предположительно – 15 тысяч", – сказал представитель турагентства.

300 туристов приехали в Калмыкию на специальном поезде РЖД, уточнил сотрудник "Золотой юрты". "Наша компания ориентирована на клиентов с доходами выше среднего. 24 апреля у нас было пять автобусов по 18 человек. Мы возили их на фестиваль тюльпанов, на тюльпановые поля. Проводили экскурсии по Элисте. В основном это были клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, мы встречали поезд РЖД, на котором в Элисту прибыли 300 туристов", – рассказал он.

О том, что впервые на фестиваль тюльпанов прибудет "специальный круизный поезд" из Москвы, 7 апреля заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. Он уточнил, что организаторами рейса выступили "Федеральная пассажирская компания" и "РЖД Тур". 15 апреля в офисе "РЖД Тур" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что все билеты на поезд из Москвы проданы. "По этому маршруту у нас отправится спецпоезд – пять вагонов, 150 пассажирских мест. Билетов в Москве уже нет. В Ростове-на-Дону к поезду присоединятся еще несколько вагонов", – сказала представитель компании.

Гид из Элисты Санал Молотков признался, что в день фестиваля не смог принять всех туристов, которые к нему обращались, поэтому ему пришлось передавать группы своим коллегам. "24 апреля ко мне были готовы приехать не менее восьми групп, каждая в среднем – 35 человек. Но, чтобы не пострадало качество, я работал только с одной, остальные группы передал другим гидам", – сказал Молотков корреспонденту "Кавказского узла".

География туристов, приезжающих на фестиваль тюльпанов, расширилась с 2019 года, когда было проведено предыдущее подобное мероприятие (в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии, – прим. "Кавказского узла"), сообщил Молотков.

"Преимущественно к нам приезжают из соседних регионов ЮФО и Москвы. Если судить по моей личной практике, то в этом году впервые появились туристы из Белгородской и Смоленской областей. Второй фестиваль подряд приезжают гости из Нижнего Новгорода. Постепенно открывают для себя фестиваль туристы из регионов Северного Кавказа. У нас уже были раньше гости из Кабардино-Балкарии, и в этом году оттуда приезжали туристы. Впервые, насколько я знаю, на нынешний фестиваль приехала группа из Дагестана – ее встречал мой коллега", – отметил экскурсовод.

В день фестиваля туристы не только выезжают в степь, но и посещают главные достопримечательности Элисты, заверил Молотков. "На первом месте по популярности среди туристов Центральный хурул, затем идут Аршанский хурул ("Геден Шеддуп Чойкорлинг", буддийский монастырь, освященный Далай-ламой XIV во время его последнего визита в Россию в 2014 году, находится в шести километрах от Элисты, недалеко от поселка Аршан, – прим. "Кавказского узла") и Одинокий тополь (священное для калмыков место у поселка Хар-Булук, – прим. "Кавказского узла"). Пользуется популярностью Пагода Семи дней в центре города. Раньше был популярен Город шахмат – Сити-чесс, но сейчас он запущен", – добавил элистинский гид.

Особым спросом среди туристов пользуются "все объекты, где установлены калмыцкие юрты", рассказал гид. "Гостям интересно познакомиться с бытом, культурой калмыков", – пояснил Молотков.

На нынешнем фестивале впервые появились группы туристов из СКФО, подтвердил гид Бадма. "На фестивале побывали туристы со всех уголков России. По-моему, впервые приехали гости с Кавказа, у меня была группа из Кабардино-Балкарии", – сказал он.

Связаться с организаторами фестиваля, представителями республиканского министерства культуры и туризма, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Экологи зафиксировали единичные нарушения

В день фестиваля активисты экологической общественной организации "Наш край" зафиксировали всего два нарушения правил поведения на тюльпановых полях, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Светлана Уланова.

"В "Нашем крае" всего шесть человек, поэтому 24 апреля мы дежурили только на двух участках: у поляны в 30 километрах от Элисты в сторону Ставрополя и у Одинокого тополя. Я патрулировала на участке возле трассы. Там балка была вся усеяна тюльпанами. Те, кто ехал на фестиваль или с фестиваля, как правило, останавливались у этой поляны. Практически весь день было скопление 30-40 машин. Одни нарушители от нас убежали, выбросили букет и уехали. С другими мы провели беседу. Полномочий, как-то наказывать нарушителей, у нас нет", – рассказала Уланова.

У Одинокого тополя экологи нарушителей не видели, но нашли выброшенный букет из 20-30 тюльпанов, добавила она. "Возможно, туристы увидели патруль и выбросили букет", – предположила руководитель организации.

Как проходило патрулирование на других участках, Уланова не знает. "По идее, кроме нас, должны были патрулировать волонтеры от Минприроды Калмыкии. Но я не знаю, кто и где патрулировал. В прошлые годы нас вносили в список организаторов, поэтому мы были в курсе. А в этом году в Минкультуры Калмыкии сменилось руководство, и, видимо, про нас забыли. Так что я могу говорить только про те два участка, которые мы закрыли", – пояснила она.

На въездах в республику необходимо установить информационные стенды с разъяснением правил поведения в степи, поскольку среди туристов, приезжающих в Калмыкию вне экскурсионных групп, по-прежнему много тех, кто не знает, почему нельзя срывать тюльпаны, отметила эколог.

"С теми, кто приезжал на автобусах и в минивэнах, работали гиды. В этих группах все были проинформированы о ситуации с тюльпанами. А среди туристов, которые приезжали на своих автомобилях, встречалось много тех, кто не знал, что тюльпаны нельзя рвать", – сказала Уланова.

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