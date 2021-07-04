Видео с женского пляжа в Махачкале вызвало споры о нравственности

04 июля 2021, 15:35

Посетительницы пляжа для женщин в Махачкале не защищены от присутствия там мужчин, следует из обнародованного местной жительницей видеоролика. Часть пользователей Instagram раскритиковали мужчин за появление около женского пляжа, их оппоненты переадресовали упреки посетительницам этого места для купания.

Как писал "Кавказский узел", огороженный высоким забором пляж для женщин и детей "Островок" открылся в махачкалинском поселке Редукторный девять лет назад, 1 июня 2012 года. Директор пляжа пояснил тогда, что вход на пляж охраняют мужчины, но на самом пляже обслуживающий персонал полностью состоит из женщин.

Открытие женского пляжа решает проблемы с отдыхом у моря для женщин, соблюдающих ислам, рассказала одна из первых посетительниц пляжа "Островок" Насидат Магомедова. "Поход на море для меня был редким праздником, так как для этого нам с супругом приходилось выезжать далеко за город. Согласно нормам шариата, женщине нельзя оголять тело в присутствии мужчин, а купальники, которые продают как "мусульманские", очень неудобны и в них, соответственно, нельзя загорать", - пояснила она.

Жалоба на присутствие мужчин близ женского пляжа "Островок" опубликована сегодня в нескольких крупных дагестанских Instagram-пабликах, в том числе в паблике "Голос Дагестана", насчитывающем миллион подписчиков, и в паблике "LIFE \Жизнь Дагестан", на который подписаны 807 тысяч пользователей.

"Хотелось бы поделиться с вами этой историей. Пришли с семьей на женский пляж «Островок», будучи уверенными, что там нет никого, кроме женщин. Но столкнулись с тем, что вот эти «мужчины» спокойно подъезжали к пляжу и просто наблюдали за девушками. Видя всё это, мы собрались и ушли домой. Сняли видео, чтоб поделиться с вами и показать этих бессовестных людей", - говорится в этих публикациях.

Сообщения проиллюстрированы видеозаписью, сделанной со стороны берега. На кадрах видно, как к мелководью, где купаются женщины, подъезжают двое мужчин на моторных лодках. К одной из лодок подплывает человек в одежде, закрывающей тело – качество видеозаписи не позволяет однозначно утверждать, женщина это или мужчина - и, вскарабкавшись на лодку, садится на пассажирское место, после чего машет рукой одной из девушек, оставшихся в воде. Та машет рукой в ответ, после чего мужчины уезжают.

В сообществах "Голос Дагестана" и "LIFE \Жизнь Дагестан" эта публикация набрала к 15.30 мск 253 тысячи и 41,6 тысячи просмотров соответственно, в этих пабликах под ней размещено 1630 и 339 комментариев.

Авторы многих из них презрительно отозвались о подъехавших к пляжу людях и подвергли сомнению их право называться мужчинами. "Таких мужчинами не назовёшь", - написал, в частности, not.sociablee. "Мужского нету в них, если они знали, что это женский пляж", - выразил мнение yabanci_kiz_18.

"Где вы мужчин видите?" – написал и uruzbaev.s1. "Тоже искал, не нашел", - согласился roki_cumada. "Мы ещё не ослепшие, мужчины сидят на мотолодках", - возразил ihur77. "Он с сарказмом написал, настоящий мужчина так не поступил бы", - объяснил mimimi_1.

"Не нужно так судить! У медали две стороны! Всякое бывает, может, туристы, может, приезжие с других городов, и они реально не знали об этом", - обратился к участникам дискуссии lezgin_dikiy.

"Что вы только про мужчин, вы на ту "горянку" посмотрите, которая к нему подсела", - предложил участникам обсуждения 19_gggt. "Ну если че, это была не девушка, а мужчина", - ответил snake_7. "Там парень сел", - согласился djaduaaa.

Некоторые пользователи раскритиковали и посетительниц пляжа. "Типа женский пляж, давно ведь известно, что там мужчины подсматривают, зачем идти туда", - написала, в частности, fatima_djamaludinovna. "Зачем вообще идти на море, будь с семьёй дома, а не на море, а что вы хотели", - указал assolihin_1.

"Женщины, купайтесь дома! От того, что там написано «женский пляж», не даёт гарантию, что не будет мужских глаз. А тех, кто там глазеют, нельзя назвать мужчинами, прелюбодеи", - высказался sau1da.

"А женщины в чем были, в купальнике? Зная, куда идёшь, что там будут мужики, можно было в мягком платье купаться, хотя и таких не пропустят, но по крайней мере не так неудобно было б им", - поделилась соображениями elena_i557.

"Нет мужчин в тех семьях, кто пускает своих женщин на этот пляж, если с этого начать. Я живу напротив этого "женского" пляжа, там ни огорождений, ни забора, и напротив стоят жилые многоэтажные дома с видом на море, и смотришь такой на море, а там тела лежат. И что теперь, людям в окно не смотреть, или это не считается?! Мало того, там ещё стоит коттедж совсем рядом, и там бывают мужчины. Вот вы интересные, где логика? Раз пошли туда, то позорьтесь до конца, зачем возмущаться", - написал umm__ihsana.

Напомним, в мае демонстрация полупрозрачного платья на показе мод в Махачкале вызвала возмущение у пользователей Instagram. Посмотрев фрагмент видео с показа свадебной моды клуба современного искусства "Дискурс", они указали, что показ моделей откровенных платьев в Дагестане неприемлем. Некоторые из них призвали запрещать мероприятия, нарушающие принятые в республике нравственные нормы. 26 мая организаторы распространили видеообращение, где назвали случившееся "досадной ошибкой".

Скандалы вокруг таких событий, как показ мод в Махачкале, позволяют "борцам за нравственность" заявить о себе, пояснила "Кавказскому узлу" правозащитница Саида Сиражудинова. Подобные ситуации возникают от скудости культурной жизни в республике, выразил мнение дагестанский художник Мурад Халилов.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Рекомендации соблюдать принятые в республике правила приличия распространяются и на туристов. Так, летом 2020 года муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей.

В конце июня 2021 года уроженец Санкт-Петербурга, живущий в Дагестане, обнародовал видео с извинениями перед жителями республики за фотографии в компании девушек в шортах и за свой внешний вид. Некоторые пользователи Instagram предположили, что мужчину вынудили извиниться борцы за нравственность.