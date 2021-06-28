Житель Дагестана публично извинился за фотографии с девушками

28 июня 2021, 11:34

Уроженец Санкт-Петербурга, живущий в Дагестане, обнародовал видео с извинениями перед жителями республики за фотографии в компании девушек в шортах и за свой внешний вид. Некоторые пользователи Instagram предположили, что мужчину вынудили извиниться борцы за нравственность.

Как писал "Кавказский узел", принятая в Чечне практика публичных порицаний вышла далеко за пределы республики и, в частности, начала укореняться в Дагестане. Республиканское МВД неоднократно публиковало в своем Instagram-аккаунте видео с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки, хотя подписчики осуждали эту практику. Так, 7 апреля представитель МВД объяснил назидательными целями публикацию видеозаписи, на которой силовик отчитывает жительницу Махачкалы, продававшую запрещенные вещества подросткам. 16 мая в паблике появилось видео с извинениями юноши из дагестанского села за исполнение лезгинки на месте захоронений в Дербенте, а 3 июня водитель бетономешалки принес извинения за загрязнение канала в Махачкале.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Извинения мужчины были опубликованы сегодня в Instagram-паблике lifedagestan, насчитывающем 798 тысяч подписчиков. Он принес извинения "за чуть "откровенные" фотографии на фоне дагестанского пейзажа", говорится в аннотации к видео.

"Уважаемый народ Дагестана! Меня зовут Сергей, я из города Санкт-Петербург и на данный момент проживаю в Дагестане. Я искренне прошу у вас извинения за свое недавнее поведение. Я, на самом деле, очень многое осознал. Я изменюсь как внешне, так и внутренне. Мне очень нравится Дагестан и я ни в коем случае никого из вас не хотел обидеть и задеть свои внешним видом. Больше такого впредь не повторится и примите, пожалуйста, мои извинения", - заявил молодой человек.

В видео приведены фотографии, за которые приносит извинения молодой человек. На одной из них он с алым ирокезом стоит в планке, а у него на спине лежит девушка в топике и шортах с обнаженными животом и ногами. На втором фото молодой человек сидит между двух девушек в коротких шортах. Обнаженные части тела на фотографиях, использованных в паблике, заштрихованы.

Сергей не пояснил, что побудило его записать видео с извинениями. "Кавказский узел" не располагает сведениями о том, что видеообращение было записано недобровольно.

Запись под названием "ИзвиниСтан" на 11:30 мск набрала 81,5 тысяч просмотров и 607 комментариев.

Часть пользователей отметила, что не увидела в опубликованных фотографиях неподобающей открытости "Когда вы угомонитесь, показушники, можно подумать он голым сфоткался. Я не пойму, что вдруг, все святые стали, вы уже переигрываете!", - указал пользователь ashura_sw. Такое же мнение высказала и elya_stilist. "Я просто в шоке. Что развратного в этих фото? Наши полуголые и похуже выставляют фото! Оставьте уже в покое туристов. Просто за что он извиняется?" - спросила она. "А что особенного на фото? По-моему, людям заняться нечем. Нет проблем у вас, (кроме) как туристов задевать! Ну, пусть не едут, не поднимают наш уровень", - написала zalma.salysha2.

"Кавказский узел" писал, что летом 2020 года муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Духовенство не может диктовать гостям региона, как следует одеваться, дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей, указали жители Дагестана и пользователи соцсетей.

Напомним также, что по прогнозам Минтуризма Дагестана, туристический поток в Дагестане в этом году превысит миллион человек. "Почти весь гостиничный и номерной фонд отелей, гостевых домов и хостелов забронирован на несколько месяцев вперед", - заявил в мае корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".