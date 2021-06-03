Водитель бетономешалки извинился за загрязнение канала в Махачкале

03 июня 2021, 15:55

МВД Дагестана распространило видео, где водитель бетономешалки приносит жителям Махачкалы извинения за раствор, слитый в канал, являющийся источником питьевой воды.

Как писал "Кавказский узел", принятая в Чечне практика публичных порицаний вышла далеко за пределы республики и, в частности, начала укореняться в Дагестане. Республиканское МВД неоднократно публиковало в своем Instagram-аккаунте видео с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки, хотя подписчики осуждали эту практику. Так, 7 апреля представитель МВД объяснил назидательными целями публикацию видеозаписи, на которой силовик отчитывает жительницу Махачкалы, продававшую запрещенные вещества подросткам. 16 мая в паблике появилось видео с извинениями юноши из дагестанского села за исполнение лезгинки на месте захоронений в Дербенте.

Подробнее о практике публичных извинений и порицаний на Северном Кавказе рассказывается в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

На видео, опубликованном на странице МВД Дагестана в Instagram в ночь на 3 июня, бетономешалка сливает раствор прямо в канал возле жилых домов. Далее следуют кадры с мужчиной, лицо которого скрыто. "Я заказ получил на бетономешалку. <...> Полностью выгрузил, и решил промыть миксер. Шел на базу. По дороге думал, куда слить <...>. Везде люди были, гаишники. <...> Увидел канал - решил туда слить. <...> Искренне сожалею, что я это сделал", - говорит мужчина.

"Вы знали, что оттуда наши горожане воду пьют?" - спрашивает голос за кадром. "Стопроцентно - нет", - отвечает мужчина. Он поясняет, что слил раствор в канал по неопытности. "В дальнейшем это будет мне уроком. <...> Город Махачкала, люди... я извиняюсь", - добавляет рабочий.

Администратор паблика дагестанской полиции Гаяна Гариева отметила, что канал никак не отгорожен от проезжей части. "Справедливости ради стоит сказать, что привкус бетона - не единственное, чем может удивить вода из канала. Особенно после увиденного в сети видео с плавающим в канале "всем"! Вполне понятно, почему он (водитель бетономешалки. - Прим. "Кавказского узла") не знал, что горожане могут пользоваться этой водой: ведь в это действительно трудно поверить", - говорится в публикации, продублированной и в официальном Telegram-канале ведомства.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева пояснила ранее, что ведение Instagram-аккаунта министерства не входит в обязанности пресс-секретаря и стало ее личной инициативой. Она пояснила, что паблик в соцсети дает возможность прямого общения с людьми. "И я её использую, причём вне рабочего времени и бесплатно", - привело 6 марта ее слова "Лезги Газет", отметив, что за два года после назначения Гаяны Гариевой число подписчиков МВД в Instagram выросло до более, чем 370 тысяч. По состоянию на 15.55 мск 3 июня, на Instagram-паблик МВД Дагестана подписано 405 тысяч пользователей.

Видео с замусоренным каналом Октябрьской Революции в Махачкале распространилось в соцсетях в начале июня. В кадре по каналу плывет множество мусора, в том числе доски, крупные куски пенопласта, полиэтиленовые пакеты. "Написала и отправила во все инстанции. Хочется просто плакать. Как так вообще?" - говорится в публикации от 2 июня на странице ami.september в Instagram.

Местная жительница, пожаловавшаяся на антисанитарное состояние канала, добилась проверки от мэрии Махачкалы. Чиновники пообещали расчистить русло канала, сообщил сегодня Telegram-канал "Что там у дагестанцев?".

Канал Октябрьской Революции - основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в конце апреля врио главы Дагестана Сергей Меликов, комментируя частые случаи отравления водой в регионе.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".