Пользователей соцсети возмутила отправка Никиты Журавеля в Чечню

27 мая 2023, 23:18

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Суд над Журавелем по делу о сожжении Корана должен проходить по месту совершения преступления в Волгограде, а его доставка в Чечню заставляет опасаться за его жизнь, указали пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. 21 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело Журавеля в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде. Сегодня он был доставлен в СИЗО Грозного. У здания изолятора собрались жители Чечни, которые потребовали сурово наказать волгоградца.

Решение передать дело в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

На акции у СИЗО собравшиеся встретить автозак с Журавелем жители Чечни заявили о своем возмущении сожжением Корана, сообщило агентство "Чечня сегодня". "Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что мы не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии. Все основные религии мы будем защищать, даже ценой своей жизни. И те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать. Я уверен, что через месяц он будет совсем по-другому мыслить",- приводятся в публикации слова одного из участников акции.

У СИЗО в Грозном автомобиль с Журавелем встретили "несколько тысяч жителей региона" с плакатами "Руки прочь от Корана", сообщило сегодня ЧГТРК "Грозный" на своем сайте.

Читатель "Кавказского узла" brady назвал "дешевым спектаклем" акцию у грозненского СИЗО. "Я живу в Грозном уже не первый десяток лет, но до сих пор не знаю, где находится это грозненское СИЗО. А тут сотни мужиков и молодых парней, да еще с готовыми плакатами собрались у следственного изолятора, чтобы выразить свое возмущение. Что это за люди? Почему там присутствуют только мужчины? Откуда они узнали, что заключенного привезут именно сегодня, именно в такое-то время и именно в СИЗО, а не, скажем, в МВД республики или УВД Грозного? Постановочность этого действа не вызывает сомнений. Согнали подвернувшихся под руку активистов всяких разных организаций, сотрудников в гражданке, бюджетников и студентов, вот вам и "акция возмущенного народа". Да, народ возмущен сожжением Корана, неважно, кто, где и когда это сделал. Это верно. Но вот чтобы так, под камеры собираться у СИЗО, да выстаивать на жаре с заготовленными заранее плакатиками, да выкрикивать проклятия в адрес сжигается, это все же перебор. Вот интересно, эта акция была согласована с городскими властями и полицией, или же речь шла о несанкционированном митинге? В первом случае кто-то должен был подать заявку и получить разрешение. Во втором - полиция должна была разогнать участников мероприятия, а кое-кого еще и закрыть суток на 15 или оштрафовать", - написал он.

Агентство "Грозный-Информ" на своей странице в Instagram*, где насчитывается 927 тысяч подписчиков, разместило сегодня короткую статью о доставке Никиты Журавеля в Чечню. К 23.15 мск материал набрал 88 комментариев. "Зачем в Грозный его? Религия ислам на территории всей России, пусть и судят его там, где натворил", - написала samira_1968d. "А почему парня из Волгограда привезли в Чечню?" - спрашивает sunthezia. "Теперь дон будет ему", - иронично отсылая к часто используемому главой Чечни слову "дон," отметил notoriousmmatime.

При этом часть участников дискуссии призвали наказать волгоградца максимально жестко. Аналогичные призывы прозвучали и в комментариях к публикации о доставке Журавеля в Чечню в Instagram* ЧГТРК "Грозный". На паблик телекомпании подписаны 978 тысяч человек, к 23.15 мск у публикации насчитывается 72 комментария.

Некоторые пользователи выразили надежду на снисхождение к молодому человеку. "Думаю, будет всенародное покаяние и простят", - предположил alexey5154.

Другие пользователи напротив предположили, что волгоградца ждет суровое наказание. "Зачем его привезли в Чечню? Там что самосуд будет? Или по месту его жительства суды закрыты?" - спросила jannageorgia. "Вам нужно спросить это у тех, кто его привёз. Как бы там ни было, есть рамки. Нужно отвечать за свои действия", - ответил ей пользователь с ником istina_islam1. "Думаю, в тюрьме и убьют его", - написала ilyasova95_.

Уголовное дело в отношении Журавеля возбуждено по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая в интернете распространился ролик, на кадрах которого волгоградец извинился перед мусульманами за сожжение Корана. В тот же день в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собралось около 60 тысяч человек. Участники митинга признались, что представляют учебные и бюджетные учреждения республики по направленным властями разнарядкам. При этом из других мусульманских регионов сообщения о подобных митингах не поступали.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. Пользователи же соцсетей указали на признаки постановочности видеоролика.

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