Волгоградец Журавель доставлен в грозненский изолятор

27 мая 2023, 12:42

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Из Волгограда в СИЗО Грозного доставлен Никита Журавель, арестованный по делу о сожжении Корана. Жители Чечни встретили автозак требованиями сурово наказать волгоградца.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. 21 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело Журавеля в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде.

Решение передать дело в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Никиту Журавеля сегодня доставили в грозненский СИЗО. Около изолятора собрались жители республики, сообщает ТАСС.

Машину с арестованным жители республики "проводили возгласами с требованием максимально сурового наказания для него", информирует "Чечня Сегодня".

Публикация в телеграм-канале агентства проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого показан автозак, проезжающий по узкой улице. Вдоль обеих обочин проезжей части выстроились сотни мужчин. Некоторые из них держат плакаты, в том числе с надписями "Никому не позволим сжигать Коран" и "Требуем пожизненного заключения", а также одинаковые плакаты с надписью "Руки прочь от Корана". Из толпы слышны возгласы с проклятиями на русском языке.

Уголовное дело в отношении Журавеля возбуждено по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая в интернете распространился ролик, на кадрах которого волгоградец извинился перед мусульманами за сожжение Корана. В тот же день в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собралось около 60 тысяч человек. Участники митинга признались, что представляют учебные и бюджетные учреждения республики по направленным властями разнарядкам. При этом из других мусульманских регионов сообщения о подобных митингах не поступали.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми.

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