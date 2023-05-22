Волгоградец Никита Журавель арестован по делу о сожжении Корана

22 мая 2023, 19:00

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Житель Волгограда Никита Журавель, задержанный по уголовному делу о сожжении Корана, арестован на два месяца. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая силовики задержали в Волгограде молодого человека. На допросе задержанный волгоградец Никита Журавель сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

19 мая было опубликовано видео, на котором молодой человек сжигает Коран на фоне Соборной мечети в Ворошиловском районе Волгограда. На видео он молча демонстрирует обложку и горящие страницы Корана.

По ходатайству следствия Никита Журавель заключен под стражу, сообщило сегодня управление СКР по Волгоградской области. "По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следователями в рамках расследования уголовного дела проверяется информация о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Меру пресечения Журавелю избрал Центральный райсуд Волгограда, молодой человек арестован на два месяца - до 20 июля, сообщает сегодня РИА Новости.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что подозреваемый после вынесения приговора должен отбывать наказание в исправительном учреждении "одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением". По его словам, "это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", пишет агентство.

Напомним, 21 мая Следком сообщил, что по решению председателя ведомства Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в чеченское управление комитета. "Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими", - пояснило ведомство. По каким каналам и когда поступили многочисленные обращения, СКР не уточнил.

При этом Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми.

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