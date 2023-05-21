Бастрыкин передал чеченским следователям дело о сожжении Корана

21 мая 2023, 15:00

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По решению председателя Следкома Александра Бастрыкина уголовное дело о сожжении Корана, в котором подозревается волгоградец Никита Журавель, передано в Чечню. Жители республики попросили признать их потерпевшими, пояснил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая силовики задержали в Волгограде молодого человека, который на допросе сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

19 мая было опубликовано видео, на котором молодой человек сжигает Коран на фоне Соборной мечети в Ворошиловском районе Волгограда. На видео он молча демонстрирует обложку и горящие страницы Корана.

СКР объяснил передачу дела в Чечню многочисленными обращениями жителей республики

По решению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в управление ведомства по Чечне, сообщил сегодня Следственный комитет.

"Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По каким каналам и когда поступили многочисленные обращения, в публикации не уточняется.

Подозреваемый - житель Волгограда Никита Журавель, он был задержан во взаимодействии с управлениями ФСБ и МВД, отмечается в сообщении.

"В ходе допроса задержанный дал показания, что осуществил данную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Председатель Следственного комитета Российской Федерации также поручил следователям учитывать появившуюся информацию о причастности к организации преступления представителей спецслужб иностранных государств", - сообщило ведомство.

Дело передано в Чечню на фоне угроз Кадырова сжигателям Корана

С начала 2023 года Рамзан Кадыров по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана, а также публично призывал к расправе.

Так, 15 апреля он сообщил, что чеченские специалисты вместе с ФСБ и мэрией Москвы устанавливают автора видео о сожжении Корана у Белого озера в Москве. Этот инцидент с сожжением Корана Кадыров назвал провокацией после урегулирования конфликта по поводу строительства мечети.

16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Он пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми.

При этом пользователи TikTok сочли видео постановочным, указав на неестественный тон голоса человека в ролике, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.

Ранее, 22 января, Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Глава Чечни предположил тогда, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Проживающий в Швеции боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал всех неравнодушных отреагировать на акцию с сожжением Корана.

27 января Палудан провел очередную акцию с сожжением Корана, на этот раз около здания посольства Турции в Копенгагене. Он заявил, что сжигает Коран из-за Хамзата Чимаева и Рамзана Кадырова, которые, по его мнению, "не научились себя вести". После этого Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что он позволил себе "непростительный поступок".

2 февраля Кадыров разместил видео с массовым участием детей, высказывающихся в защиту Корана в ответ на акции с сожжением этой книги в Дании и Швеции.

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