Кадыров отчитался о проверке видео сожжения Корана в Москве

15 апреля 2023, 22:03

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Чеченские специалисты вместе с ФСБ и мэрией Москвы устанавливают автора видео о сожжении Корана у Белого озера, отчитался Кадыров, подчеркнув личное участие в этой проверке. Инцидент с сожжением Корана в Москве Кадыров назвал провокацией после урегулирования конфликта по поводу строительства мечети.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта Рамзан Кадыров пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми.

16 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик из TikTok, на котором показано, как люди в военной форме, похожей на форму ВСУ, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Разжигающие костер мужчины, описывая книгу, несколько раз повторяют оскорбительные сравнения. Кадыров, комментируя это видео, пообещал "не пожалеть никаких сил и средств", чтобы "найти и наказать" участников видео. Пользователи TikTok сочли видео постановочным, указав на неестественный тон голоса, использование русских слов в украинской речи и отсутствие лиц в кадре.

Рамзан Кадыров пообещал наказать человека, который сжег Коран в Москве и опубликовал видео об этом. "Неизвестный сжёг страницы у Белого озера в Москве", - написал сегодня в своем телеграм-канале глава Чечни, назвав инцидент провокацией. "Мне сразу показалось подозрительным, что это видео появилось после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. Ведь конфликт исчерпан, все стороны остались при своём - спорной ситуации уже нет. И тут вдруг провокация, которая не нужна ни мусульманам, ни православным", - добавил Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что силовики ведут поиск автора этого видео. "Первые результаты проверки уже есть. Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы", - заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров пообещал, что автор ролика будет наказан. "В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание. <..> Я занимаюсь этим вопросом и обещаю, что поиски этого провокатора не будут прекращены", - заверил он.

Видео, которое вызвало возмущение Кадырова, опубликовано 14 апреля в TikTok-аккаунте rusfoines9v. На фоне озера, на противоположной стороне которого стоит православный храм, неизвестный держит в руках Коран, перелистывая его, а затем поджигает страницы книги. На видео стоит хэштег #Трехозерье и надписи с националистическими лозунгами. В описании ролика выражается протест против строительства мечети на Святом озере. Ролик сопровождается песней "Россия" Стаса Михайлова.

Примечательно, что это первое и единственное видео в этом аккаунте, у пользователя rusfoines9v нет ни подписок, ни подписчиков, а на юзерпике - двуглавый орел на фоне российского флага.

На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве стали проходить акции протеста против строительства мечети. В них принимали участие в том числе бойцы ММА. А 3 апреля в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в YouTube-канале "Утро февраля" утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

Рамзан Кадыров, комментируя протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. Живущий в Великобритании уроженец Дагестана, боец ММА Мухаммад Мокаев на фоне скандала со строительством мечети попросил убрать из трансляций его боев титр Russia, обозначающий его происхождение. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Представитель ДУМ России Дамир Мухетдинов напомнил, что новые мечети в Москве не строились более 25 лет, однако намерение Собянина предоставить землю под мечеть в Косино пока высказано только на словах.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

Косинские озера Белое, Черное и Святое, или Трехозерье, представляют собой комплекс ледниковых водоемов Подмосковья. Трехозерье расположено на площади 65 гектаров. Белое озеро - самое крупное. Его глубина достигает 13,5 метра. Черное озеро соединено с Белым узким каналом. Святое озеро имеет историческое и бальнеологическое значение, существует легенда, что здесь ушел под воду православный храм, говорится на сайте управы района Косино-Ухтомский города Москвы.

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