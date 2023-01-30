Кадыров отреагировал на новую акцию с сожжением Корана

30 января 2023, 15:36

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Организатор сожжения Корана Расмус Палудан, посвятивший очередную акцию в Дании главе Чечни, позволил себе непростительный поступок, заявил сегодня Рамзан Кадыров, пригрозив Палудану "карой".

Как писал "Кавказский узел", 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Глава Чечни предположил, что за акцией Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Проживающий в Швеции боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал всех неравнодушных отреагировать на акцию с сожжением Корана.

Рамзан Кадыров сегодня в своем телеграм-канале отреагировал на акцию с сожжением Корана, в связи с которой Расмус Палудан упомянул главу Чечни. "Датский [оскорбительное слово] "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Да, религиозного террориста. Для меня подобные провокаторы - самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество", - написал Кадыров.

Тех, кто сжигает Коран, Кадыров назвал "жалкими безродными личностями, оскорбляющими чувства миллиарда жителей Земли". "Все самые омерзительные качества человека можно увидеть в одном обличии этого провокатора, который якобы сжёг Коран из-за меня. Нет, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман", - заявил Кадыров.

Он также упрекнул власти, допускающие проведение подобных акций. "Когда провокатора настигнет кара, не забудьте, что в этом виновны вы, а не "исламский терроризм", которым вы всякий раз пытаетесь оправдаться в лице граждан. Это далеко не тот случай, когда это будет уместно. В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары", - написал глава Чечни.

27 января Палудан провел очередные акции с сожжением Корана, на этот раз около здания посольства Турции в Копенгагене. Позднее стало известно об аналогичных действиях у консульского отдела посольства России в Дании, а также возле мечети, сообщает сегодня РИА Новости.

Палудан заявил, что сжигает Коран из-за Хамзата Чимаева и Рамзана Кадырова, которые, по его мнению, "не научились себя вести", пишет агентство.

Посольство России в Дании в тот же день осудило акцию. "27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием Консульского отдела Посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана - книги, священной для мусульман… Возможности для подобных выходок должны быть полностью исключены, а их организаторы привлечены к ответственности", - говорится в публикации в телеграм-канале дипмиссии.

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