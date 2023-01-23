Хамзат Чимаев отреагировал на акцию с сожжением Корана в Стокгольме

23 января 2023, 03:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проживающий в Швеции боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал всех неравнодушных отреагировать на акцию с сожжением Корана, которую провел в Стокгольме праворадикальный политик Расмус Палудан.

Как писал "Кавказский узел", 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Глава Чечни предположил, что за акцией Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Глава муфтията Чечни Салах Межиев потребовал наказать организаторов акции с сожжением Корана.

Власти Турции осудили поступок Палудана, назвав его "открытым нарушением" меморандума о вступлении в НАТО. В связи с этим отменен визит министра обороны Швеции в Турцию. Власти Швеции заявили в ответ, что не поддерживают исламофобию, но в стране "широкая свобода мнений".

Чеченский боец Хамзат Чимаев, проживающий в Швеции, прокомментировал акцию с сожжением Корана в Стокгольме. В своем Instagram*-аккаунте он призвал всех неравнодушных не молчать о случившемся. Сообщение опубликовано на шведском языке.

"Для нас он [ультраправый политик Расмус Палудан, сжегший Коран - прим. "Кавказского узла"] террорист. Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии и никогда не позволял себе делать то, что делает он. Почему вы позволяете ему делать такое? Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите свое уважение!" - написал Чимаев.

В Швецию Чимаев переехал вместе с семьей в 2013 году. Когда возник вопрос, какую страну он будет представлять в ММА, он выбрал Швецию. В 2022 году Чимаев переехал в Стокгольм, где начал тренироваться в зале Allstars Training Center под руководством Алана Насименто, пишет mma.metaratings.ru.

Напомним, что Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. Так, в январе 2021 года Чимаев прилетел в Чечню, отменив бой на турнире UFC из-за подтвержденного теста на коронавирус. Рамзан Кадыров сообщил о торжественном приеме бойца, добавив, что вручил ему ключи от автомобиля.

В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. В марте 2021 года Чимаев по приглашению Кадырова прилетел в Чечню для реабилитации после перенесенного коронавируса. Кадыров тогда сообщил, что уговорил Чимаева не прекращать спортивную карьеру, "призвал собраться с силами, не опускать руки".

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 произошла стычка между Чимаевым и братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. Ему предшествовал словестный конфликт в соцсетях, в ходе которого, в частности, Нурмагомедов упрекнул Чимаева в переезде в Швецию.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.