Муфтий Чечни потребовал наказать организаторов сожжения Корана в Стокгольме

22 января 2023, 13:53

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Глава муфтията Чечни Салах Межиев вслед за Рамзаном Кадыровым осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме, обвинив в ней власти Швеции и потребовав наказать организаторов. К кампании осуждения подключился и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Глава Чечни предположил, что за акцией Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие.

Власти Турции осудили поступок Палудана, назвав его "открытым нарушением" меморандума о вступлении в НАТО. В связи с этим отменен визит министра обороны Швеции в Турцию. Власти Швеции заявили в ответ, что не поддерживают исламофобию, но в стране "широкая свобода мнений".

Муфтий Чечни Салах Межиев сегодня выступил с резким осуждением акции в Швеции, сообщила сегодня пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Межиев обвинил в случившемся власти Швеции. "Не хватит слов, чтобы выразить возмущение и гнев истинных мусульман, вызванные действиями шведских властей! В Стокгольме сожгли Священный Коран!" – приводятся слова Межиева в публикации в телеграм-канале муфтията.

При этом инцидент в Швеции стал для муфтия Чечни поводом для упреков в адрес "киевского режима" и оправдания действий российских войск на Украине. "В нашей стране Священные Писания защищаются государством, поэтому невозможно представить такой шабаш демократов ни в одном регионе Российской Федерации! Против этого киевского режима борются наши [...] воины, которые с первых же дней принимают самое активное участие в специальной военной операции", - заявил Салах Межиев.

Он потребовал наказать организаторов акции. "Решительно осуждаем позицию шведских властей и требуем привлечь к ответственности организаторов провокации! Мы также просим Всевышнего о мучительном наказании всем причастным к этому бесчеловечному акту", - приводятся в публикации слова Межиева.

С призывом "решить вопрос" с Палуданом выступил сегодня помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. "Если в Швеции есть хоть один истинно верующий мусульманин, он не пойдет домой и не ляжет спать до тех пор, пока не решит вопрос с этим сатанистом. Или он должен покинуть это государство, или остановить сатаниста навсегда!" – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 28 февраля 2022 года Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, участвующие в военной операции на Украине, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта того же года Кадыров призвал чеченских силовиков "умирать на пути джихада".

Джихад разделяется на несколько видов: "джихад сердца" - борьба со своими недостатками, "джихад языка" - разрешение одобряемого и запрет порицаемого, "джихад руки" - наказание преступивших закон и нравственные нормы, "джихад меча" - вооруженная борьба с неверными, падшие в которой обретают вечное блаженство. Военный джихад не включает агрессивные войны, пограничные столкновения, межнациональную рознь и клановые противоречия, любые попытки завоевания, угнетения, колонизации и эксплуатации, а также насильственное склонение людей к принятию чужой веры, говорится в справке "Кавказского узла" "Джихад".

Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это не касается всех мусульман, пояснили они.

В октябре 2022 года Рамзан Кадыров назвал ситуацию в западных странах "сатанинской демократией" и призвал мусульман Кавказа к джихаду против Запада.

Ранее, 23 июня, Кадыров опубликовал ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова, в которой тот раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в боевых действиях на Украине. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова.

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