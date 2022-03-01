Объявление джихада на Украине привлекло внимание исламоведов

01 марта 2022, 09:17

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Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова муфтия Чечни Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это касается военнослужащих, а не всех мусульман, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы более 70 тысяч человек. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха.

Предположения о присутствии на Украине военных из Чечни появились в первый же день военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Религиозный деятель может объявить джихадом какую-либо борьбу, сказал 28 февраля корреспонденту "Кавказского узла" профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук, исламовед Леонид Сюкияйнен, комментируя высказывание Салаха Межиева. "В принципе, джихад объявляет имам, представитель власти или духовный представитель", - сказал он.

Сюкияйнен считает, что слова муфтия могут стать для мусульманина обоснованием для участия в спецоперации. "После слов чеченского муфтия участники спецоперации смогут объяснить свои действия тем, что это джихад. Лично я не считаю целесообразным поощрение отъезда мусульман на Украину <...> Вряд ли стоило вот таким образом чуть ли не призывать людей вставать в отряды добровольцев", - подчеркнул специалист.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский согласен с мнением коллеги. "В принципе, я полагаю, что да, после слов муфтия каждый желающий сможет этим объяснить свой отъезд на Украину и участие в [боевых] действиях. Я полагаю, что муфтий Чечни имел в виду участие профессиональных военных, а не обычных людей, тем более любого желающего. Мне кажется, стоит указать, что в действиях могут принять участие только профессиональные военные", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, о джихаде может объявить официальное лицо или духовный представитель. "Чеченские военные, насколько я могу судить, находятся на территории Украины и <...> исполняют свой долг перед государством. Возможно, такого рода участие в [боевых] действиях можно считать джихадом. В данном случае нормально, когда такую позицию озвучивает духовный представитель", - отметил он.

Джихад разделяется на несколько видов: "джихад сердца" - борьба со своими недостатками, "джихад языка" - разрешение одобряемого и запрет порицаемого, "джихад руки" - наказание преступивших закон и нравственные нормы, "джихад меча" - вооруженная борьба с неверными, падшие в которой обретают вечное блаженство. Военный джихад не включает в себя агрессивные войны, пограничные столкновения, межнациональную рознь и клановые противоречия, любые попытки завоевания, угнетения, колонизации и эксплуатации, а также насильственное склонение людей к принятию чужой веры, говорится в справке "Кавказского узла" "Джихад".

Профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников сообщил, что раньше джихад объявлял халиф. "Халифов уже давно нет, и сейчас это делают имамы, например. Или духовный представитель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что эти слова могут быть основанием для любого мусульманина для отправки на территорию Украины. "Поэтому стоило бы специально делать акцент на том, что это дело профессиональных военных, а не простых людей без определенного опыта", - указал специалист.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".