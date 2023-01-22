Кадыров осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

22 января 2023, 04:43

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Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на акцию лидера партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который в ходе акции у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. По его словам, все причастные к этой акции лица навлекли на себя вечное проклятие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в публикации в своем телеграм-канале назвал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран, "порождением геенны".

"Это порождение геенны таким образом выразило протест официальной Анкаре, которая голосует против вступления Швеции в НАТО", - написал Кадыров сегодня, 22 января. Публикация набрала по данным на 04.30 мск 3531 комментарий и более 14 тысяч лайков.

Он предположил, что за акцией Палудана стоит "политические силы". "Сообщается, что акция была согласована с властями Стокгольма, но я твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами. Иначе согласование такая отъявленно вызывающая провокация никогда бы не получила", - написал Кадыров, добавив "каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие".

Поступок Палудана осудила Анкара, назвав его "открытым нарушением" меморандума о вступлении в НАТО. В связи с этим отменен визит министра обороны Швеции в Турцию. Власти Швеции заявили в ответ, что не поддерживают исламофобию, но в стране "широкая свобода мнений", пишет "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров назвал ситуацию в западных странах "сатанинской демократией". Он призвал мусульман Кавказа на джихад против Запада. "В первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка (...) Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки", - заявил глава Чечни.

В 2020 году гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, обезглавил во Франции учителя истории и географии Самуэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Анзоров был убит при задержании. Его тело вывезли в Россию и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района, что показало положительное отношение к Анзорову со стороны чеченских властей. Состоявшийся вскоре после похорон конный поход к могиле Анзорова показал, что часть жителей Чечни признает его шахидом, отмечали востоковед Ахмет Ярлыкапов и активист Руслан Кутаев.

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