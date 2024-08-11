Инцидент в поселке Иловля привлек внимание Бастрыкина

11 августа 2024, 21:52

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта представителей цыганской общины с местным жителем.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа в соцсетях Михаил Зазулин распространил видеообращение к Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам мужчины, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на домовладение Зазулиных. "Держали оборону в ночь с 7 на 8 августа где-то с 23.30 до 03.30. Толпа пьяных цыган бросала во двор кирпичи, выламывала калитку", - рассказал в видеообращении Михаил Зазулин. 11 августа жители поселка в Волгоградской области провели сход после инцидента с участием цыган. Поводом для схода стало нападение на домовладение многодетной семьи Зазулиных, а также нанесение побоев участковому полицейскому, который приехал к месту происшествия.

По информации, опубликованной на сайте регионального Следственного управления СКР, один из нападавших установлен и задержан. Его поместили в СИЗО по решению суда. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, в ночь на 8 августа текущего года в дежурную часть отдела полиции поступило обращение местной жительницы о том, что в калитку её домовладения стучится неизвестный. Для выяснения обстоятельств к месту проживания заявительницы направился участковый уполномоченный полиции, где обнаружил местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. При этом нетрезвый мужчина вел себя агрессивно по отношению к стражам порядка и на их законные требования не реагировал. Когда участковый попытался сопроводить нарушителя общественного порядка в служебный автомобиль, он схватил офицера за рубашку, повалил его на землю, затем причинил ему телесные повреждения. С целью пресечения преступных действий подозреваемого полицейский-водитель стал оттаскивать дебошира от своего коллеги. В этот момент злоумышленник схватил прапорщика за плечо и оторвал ему погон, после чего скрылся с места происшествия. Его местонахождение было установлено спустя сутки, говорится в сообщении.

На обращение Зазулина отреагировал руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю волгоградского следкома Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела, говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 11 августа, в телеграм-канале "Информационный центр СК России".

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