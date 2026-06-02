Кавказский узел

14:00, 2 июня 2026

Застройщики сочинского поселка "Горная Поляна" осуждены за обман жителей

Коттеджный поселок "Горная Поляна". Фото: t.me/kondratyevvi

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи приговорил Александра Приданникова, Андрея Аллилуева, Николая Бабогло и Александра Кочергина к лишению свободы в колонии на сроки от 1 года 9 месяцев до 3 лет, признав их виновными в строительстве без учета опасности схода оползней.

Как информировал "Кавказский узел", дело четырех собственников земли под коттеджным поселком "Горная Поляна" в Сочи, которые были обвинены в обмане 15 покупателей, поступило в суд еще в феврале 2023 года.

5 октября 2021 года после обильных дождей в коттеджном поселке, расположенном в сочинском селе Сергей Поле, произошел сход оползня. В результате сместилось 20 домов, из которых были заселены восемь. Жильцы были эвакуированы.

Хостинский районный суд города Сочи признал виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере Александра Приданникова, Андрея Аллилуева, Николая Бабогло и Александра Кочергина, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Приданников приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, Аллилуев – к двум годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, Кочергин – к двум годам и двум месяцам, Бабогло – к одному году и девяти месяцам, уточнила пресс-служба в своем телеграм-канале.

Согласно материалам дела, в 2019 году подсудимые купили четыре земельных участка общей площадью около одного гектара в Сергей-Поле. Поделив территорию на 22 участка, застройщики начали рекламную кампанию строящегося коттеджного поселка.

При этом, по версии следствия, им было известно, что, согласно инженерным изысканиям, существует опасность оползней, что требовало применения при строительстве зданий специальных технологий. Однако застройщики проигнорировали рекомендации специалистов. В 2021 году из-за недоработок проектирования коттеджи частично разрушились после оползня.

"Установлено, что строения были возведены с нарушениями, владельцам коттеджей нанесен ущерб в размере более 130 млн рублей", – уточнила пресс-служба.

Ранее мэрия Сочи предложила жителям Сергей Поля компенсацию в виде участков в другом горном селе. Несколько семей согласилось, но основная часть отказалась, шесть семей обратились в суд за денежной компенсацией ущерба. Они считают, что мэрия пренебрегла своей обязанностью контролировать застройку оползневой территории и не запретила строительство жилья на опасном участке.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

