Суд встал на сторону мэрии Сочи в споре с пострадавшими от схода оползня

28 июня 2023, 10:53

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Суд в Сочи не удовлетворил иски четырех семей, требовавших от мэрии компенсацию за разрушение их домов при сходе оползня. Решение обжаловано, сообщил представитель пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября 2021 года после обильных дождей в коттеджном поселке, расположенном в сочинском селе Сергей Поле, произошел сход оползня. В результате сместились 20 домов, из которых были заселены восемь. Жильцы были эвакуированы.

Центральный райсуд Сочи отказал четырем семьям, проживающим в коттеджах в поселке «Горная поляна», в удовлетворении исков, в которых они просили взыскать с мэрии компенсацию ущерба от разрушения домов. Суд посчитал, что муниципалитет не виноват в ЧС природного характера, сообщает сегодня "Коммерсант".

С исками к муниципалитету обратились шесть владельцев коттеджей, еще два аналогичных иска пока не рассмотрены. Общая сумма исковых требований составляет 110 миллионов рублей.

Ранее мэрия Сочи предложила жителям компенсацию в виде участков в другом горном селе. Несколько семей согласились, но основная часть отказалась, шесть семей обратились в суд за денежной компенсацией ущерба. Они считают, что мэрия пренебрегла своей обязанностью контролировать застройку оползневой территории и не запретила строительство жилья на опасном участке.

На решения об отказах уже поданы апелляционные жалобы, сообщил управляющий директор юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов, представляющий интересы пострадавших. "Мы считаем отказы в компенсации незаконными. Мэрии было известно об оползневой опасности, но в разрушении домов при оползне, как считает суд, никто не виноват", – пояснил Денис Хузиахметов.

По его словам, покупатели домов вложили в недвижимость все свои деньги и остались без жилья, сейчас они живут у родственников или снимают жилье. У них есть еще одна возможность компенсации ущерба – взыскание с застройщиков, которые обвинены по уголовному делу о причинении имущественного вреда (статья 165 УК РФ), пишет издание.

Напомним, в феврале было передано в суд дело четырех собственников земли под коттеджным поселком в Сергей Поле, обвиненных по части 2 статьи 165 УК РФ. По версии следствия, они в 2019 году купили четыре земельных участка и разделили их на 22 участка, на которых начали строить дома. При этом в результате инженерных обследований выяснилось, что на участках возможны сходы оползня, из-за чего возникла необходимость проведения дополнительных работ. Однако владельцы участков проигнорировали выводы инженеров и продали участки с недостроенными домами для индивидуального жилищного строительства.

Следствие считает, что 15 покупателям участков с недостроенными коттеджами был нанесен ущерб на сумму более 132 миллионов рублей.

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