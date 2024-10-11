RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:38, 11 октября 2024

Два бойца из Карачаевска убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мунир Джашакуев и Виктор Исаев убиты в боевых действиях, сообщил глава Карачаевска. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 82 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 августа по официальным данным в военной операции на Украине убиты как минимум 80 бойцов из Карачаево-Черкесии

Мунир Джашакуев и Виктор Исаев убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Карачаевского городского округа Марат Урусов, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 82 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:36, 11 октября 2024
Боец из Избербаша убит на Украине
11:11, 11 октября 2024
1
 Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии
08:55, 11 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты под Каменском-Шахтинским
06:41, 11 октября 2024
Два бойца с Кубани убиты в военной операции
02:46, 11 октября 2024
Залина Маршенкулова* внесена в список террористов
13:51, 10 октября 2024
Военный самолет разбился на границе Калмыкии и Волгоградской области
Все события дня
Новости
11 октября 2024, 22:52
Источники сообщили о покушении на силовиков близ Магаса
11 октября 2024, 22:32
Дело жаловавшихся на пытки анапчан в третий раз возвращено следствию
Силовики штурмуют дом одного из участников конфликта в Иловле. Стоп-кадр видео Росгвардии от 11.10.24, https://t.me/RosgvardOfficial/7442
11 октября 2024, 20:56
Силовики запретили жителям Иловли публиковать видео конфликта цыган и полиции
Ризван Курбанов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 11.10.24, https://t.me/kurbanov_rizvan/277
11 октября 2024, 20:10
Ризван Курбанов отверг обвинения Кадырова
Абдулмумин Гаджиев. Фото: https://memopzk.org/ признан инагентом
11 октября 2024, 19:23
Суд отклонил все ходатайства защиты Абдулмумина Гаджиева
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Все блоги
Справочник
Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Фото
14:32, 21 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
На Кавминводах требуют восстановить администрацию особо охраняемого курортного региона
Фото
14:31, 24 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
"нерусские люди" и туристы в Архызе
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Обращение бюджетников в поддержку Сулеймана Керимова. Скриншот видео Телеграм-канала от 11 октября 2024 года. https://t.me/forourSuleiman
11 октября 2024, 18:38
Канал в поддержку Сулеймана Керимова наполнился обращениями бюджетников

Сотрудник правоохранительных органов на месте покушения на Шерипа Аликхаджиева. 10 октября 2024 г. Фото: СК РФ
11 октября 2024, 11:11
Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии

Мансур Жабраилов. Cкриншот видео "Чеченкая Республика Сегодня" www.chechnyatoday.com
10 октября 2024, 19:13
Мансур Жабраилов заподозрен в оскорблении чувств верующих

Кадр видео Миннаца Ингушетии о предупреждении недопустимости участия в несанкционированных акциях. Скриншот видео Телеграм-канала Миннаца Ингушетии от 10 октября 2024 года.
10 октября 2024, 16:12
Власти Ингушетии предостерегли жителей от участия в протестах на фоне заявлений Кадырова

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше