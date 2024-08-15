15 августа 2024, 05:23

Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

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Канамат Урумов и Марсель Гожев убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 80 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 августа представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 78 бойцов из Карачаево-Черкесии.

В зоне СВО убит уроженец аула Эльбурган Абазинского района Канамат Урумов, сообщила 12 августа на своей странице в соцсети "ВКонакте" администрация Эльбурганское сельского поселения.

Уроженец аула Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района Марсель Гожев убит в зоне СВО на Украине, сообщила 9 августа на своей странице в соцсети "ВКонакте" администрация Кара-Пагского сельского поселения.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 80 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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