Ренат Шаманов. Фото: администрация Хумаринского сельского поселения - https://vk.com/wall-210754979_470

10 августа 2024, 09:41

Военный из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ренат Шаманов убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 78 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 августа представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 77 бойцов из Карачаево-Черкесии.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине убит Ренат Шаманов, сообщила 3 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Хумаринского сельского поселения.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 78 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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