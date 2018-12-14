Подозреваемая в финансировании боевиков на Северном Кавказе отправлена под домашний арест

14 декабря 2018, 05:47

Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу шести из семи выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Еще одна подозреваемая по делу отправлена по решению суда под домашний арест.

Как информировал "Кавказский узел", ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Следствие потребовало арестовать всех задержанных. Суд заключил под стражу подозреваемого Байсарова (ранее упоминался как Байзаров) на срок до 21 января 2019 года.

Помимо Байсарова, Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря рассматривал ходатайства об аресте Саадаева, Бабан, Байсаровой, Мусаева, Саидовой и Рамазанова, которые подозреваются в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст.205.1 УК РФ). Судом отклонено ходатайство о заключении под стражу Бабан, сообщается на сайте "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Одна из трех женщин Анжелика Бабан решила сотрудничать со следствием и суд отправил ее под домашний арест, остальные шестеро подозреваемых заключены под стражу, пишет сегодня, 14 декабря, "Коммерсант".

Координатором группы в суде был назван Ислам Мусаев, который в 2013 году проходил по делу об участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК РФ), но уголовное дело в отношении него было прекращено. По данным следствия, Мусаев был связан с одним из лидеров «Имарата Кавказ»* Бесланом Махаури, пишет издание.

Водитель автобуса, отец троих несовершеннолетних детей Салман Рамазанов отрицал связь с «Имаратом Кавказ»*, а на финансирование террористов, по его словам, у него не было денег. Также вину не признал в суде мелкий бизнесмен Ислам Саадаев, уточняется в статье.

Комментариев подозреваемых или их представителей относительно решения суда об избрании меры пресечения, а также по поводу возбужденного уголовного дела пока не поступало.

"Кавказский узел" отслеживает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.