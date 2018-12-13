13 декабря 2018, 11:36

Семь человек задержаны по делу о финансировании ИГ*

Обыски прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии, задержанные подозреваются в сборе более 38 млн для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-Ан-Нусры"*, сообщила сегодня ФСБ России.

По данным ведомства, операция прошла совместно со Следственным комитетом и Росгвардией.

"11 декабря на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана в рамках возбужденного уголовного дела у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки и телефонных СИМ-карт", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ России "Интерфакс".

Согласно сообщению, задержаны семь человек, которые подозреваются в том, что с 2016 года  перевели боевикам более 38 миллионов рублей, передает РИА "Новости".

Комментариев от представителей задержанных пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря близ ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Два сотрудника правоохранительных органов госпитализированы после взрыва гранаты, брошенной в них при задержании подозреваемых, сообщило МВД Ингушетии. По данным силовиков, нападавшие были боевиками, их убили при задержании. Очевидцы же сообщили, что убиты продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда

Примечание:

"Следком сообщил об участии жительницы Кабардино-Балкарии в финансировании ИГ*", "Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам", "Родственники Исы Гамботова связали его преследование с осетино-ингушским конфликтом".

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