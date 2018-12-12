Очевидцы назвали имена убитых у торгового центра в Назрани

12 декабря 2018, 22:05

У назранского ТЦ "Ковчег", где сегодня произошел взрыв, убиты продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" очевидцы.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня близ ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Два сотрудника правоохранительных органов госпитализированы после взрыва гранаты, брошенной в них при задержании подозреваемых в Назрани, сообщило МВД Ингушетии. По данным источников в силовых структурах, нападавшие были боевиками, их убили при задержании.

"Убиты двое парней - продавец благовоний Ханиев и Хашагульгов Муслим - начальник охраны ТК "Ковчег" и гражданский активист", - написал сегодня на своей странице в Facebook племянник владельца ТЦ "Ковчег" Муса Абадиев.

И Абадиев, и еще один очевидец, Исмаил Нальгиев, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что убиты Ханиев и сотрудник охраны ТЦ "Ковчег" Муслим Хашагульгов. Оцепление снято, но на месте еще работают правоохранители, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Муслим Хашагульгов был гражданским активистом. Работал в ассоциации юристов и оказывал населению бесплатную юридическую помощь. Работал на портале "Магас-Лайф". Совмещал все это с работой сотрудника охраны ТД "Ковчег"", - сообщил Telegram-канал "ФортангаORG".

Очевидцы отметили, что близ места взрыва находится офис "Магас-Лайф", принадлежащий противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Силовики сообщили об инциденте близ торгового центра главе республики Юнус-Беку Евкурову. "Расследованием произошедшего занимается оперативный штаб, куда входят руководители силовых структур. Глава Ингушетии взял это дело на личный контроль", - со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила сегодня интернет-газета "Ингушетия".

По состоянию на 22:05 мск 12 декабря на сайте МВД Ингушетии нет подтверждения о том, что силовики убили у ТЦ двух человек, имена нападавших на полицейский патруль не называются. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных об убийстве Ханиева и Хашагульгова, приведенных в соцсетях.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.