МВД Ингушетии подтвердило ранение двух силовиков

12 декабря 2018, 21:19

Два сотрудника правоохранительных органов госпитализированы после взрыва гранаты, брошенной в них при задержании подозреваемых в Назрани, сообщила полиция.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня близ ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Предполагаемые боевики бросили гранату в полицейский патруль, ранив двух силовиков, двое нападавших убиты при задержании, сообщили источники в правоохранительных органах. Раненые полицейские госпитализированы в тяжелом состоянии. Территория торгового центра была оцеплена.

"Сегодня около 18 часов в торговом центре на ул.Картоева г.Назрани во время задержания подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - сообщило сегодня на своем сайте Управление МВД по Ингушетии.

В чем именно подозревались задерживаемые и были ли они убиты, в сообщении не уточняется.

На видео, опубликованном сегодня вечером в Facebook племянником владельца ТЦ "Ковчег" Мусой Абадиевым, видно большое количество силовиков и их автомобилей вокруг здания.