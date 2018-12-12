Источники сообщили об убийстве участников нападения на силовиков в Назрани

12 декабря 2018, 20:21

Два предполагаемых боевика убиты силовиками после того, как в полицейский патруль в Назрани бросили гранату, сообщили источники в правоохранительных органах. При взрыве гранаты ранены двое полицейских, они находятся в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Очевидцы отметили, что близ места взрыва находится офис, принадлежащий противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву. Однако источник в МВД Ингушетии сообщил, что ранения получили силовики. Одним из раненых правоохранителей назван Роман Панов. Территория торгового центра оцеплена.

Источник в МВД Ингушетии уточнил, что тяжело ранены два силовика. "В районе ТД "Ковчег" сотрудники силовых структур попытались задержать двух предполагаемых боевиков, которые бросили в них гранату", - передал информацию источника Telegram-канал "Главком РИ".

Двое пострадавших - полицейский патруль, в который бросили гранату, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила "Лента.ру".

Предполагаемые боевики ликвидированы, сообщил Telegram-канал Daily war. "Ингушетия: при задержании двое боевиков ликвидированы. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

По состоянию на 20:21 мск 12 декабря на сайте МВД Ингушетии нет информации об инциденте. "Кавказский узел" не может проверить достоверность информации, приведенной в СМИ и соцсетях.

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