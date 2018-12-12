Человек ранен при взрыве в Назрани

12 декабря 2018, 19:10

Взрывное устройство сработало у двери офиса в Назрани, принадлежащего противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву, пострадал один человек.

Очевидцы говорят о взрыве у левого крыла здания ТЦ "Ковчег", в котором находится офис "Совета тейпов", конференц-зал и мечеть на углу. Некоторые из них сообщили, что взрыв произошел ближе к углу здания, где находится выход из молельной, передает корреспондент "Кавказского узла".

Взрыв в ТК произошел сегодня около 18:45 мск у дверей офиса "Магас-Лайф", при этом получил ранения один человек, говорится в сообщении на Telegram-канале "ФортангаORG". "«Магас-Лайф» - офис Багаудина Хаутиева, который известен активной позицией в отношении соглашения между Ингушетией и Чечней. Взрыв произошел рядом с его машиной, припаркованной у здания. Сам Багаудин Хаутиев в порядке", - говорится на канале. Там отмечается, что по имеющимся данным, взрыв произошел при установке взрывного устройства.