C места взрыва у ТЦ "Ковчег". Назрань, 12 декабря 2018 г. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

12 декабря 2018, 19:10

Человек ранен при взрыве в Назрани

Взрывное устройство сработало у двери офиса в Назрани, принадлежащего противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву, пострадал один человек.

Сообщение о взрыве. https://web.telegram.org/#/im?p=@fortangaorgОчевидцы говорят о взрыве у левого крыла здания ТЦ "Ковчег", в котором находится офис "Совета тейпов", конференц-зал и мечеть на углу. Некоторые из них сообщили, что взрыв произошел ближе к углу здания, где находится выход из молельной, передает корреспондент "Кавказского узла".

Взрыв в ТК произошел сегодня около 18:45 мск у дверей офиса "Магас-Лайф", при этом получил ранения один человек, говорится в сообщении на Telegram-канале "ФортангаORG". "«Магас-Лайф» - офис Багаудина Хаутиева, который известен активной позицией в отношении соглашения между Ингушетией и Чечней. Взрыв произошел рядом с его машиной, припаркованной у здания. Сам Багаудин Хаутиев в порядке", - говорится на канале. Там отмечается, что по имеющимся данным, взрыв произошел при установке взрывного устройства.

Примечание:

"Ингушские депутаты призвали жителей отказаться от дискуссий о границе с Чечней", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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