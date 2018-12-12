Источник сообщил о ранении силовиков в Назрани

12 декабря 2018, 19:40

По меньшей мере двое силовиков получили тяжелые ранения после того, как в них бросили гранату у торгового центра в Назрани, сообщил источник в МВД Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Очевидцы отметили, что близ места взрыва находится офис, принадлежащий противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву.