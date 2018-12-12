На месте взрыва возле ТЦ "Ковчег". Назрань, 12 декабря 2018 г. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

12 декабря 2018, 19:40

Источник сообщил о ранении силовиков в Назрани

По меньшей мере двое силовиков получили тяжелые ранения после того, как в них бросили гранату у торгового центра в Назрани, сообщил источник в МВД Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Очевидцы отметили, что близ места взрыва находится офис, принадлежащий противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву.

6 декабря Конституционный суд России, вопреки вынесенному ранее вердикту КС Ингушетии, признал законность соглашения о чечено-ингушской административной границе, подписанное главами двух республик. Противники соглашения заявили, что суд вынес вердикт "в угоду чиновникам". Активисты провели пресс-конференцию в Назрани, на которой заявили о намерении бойкотировать тех, кто поддержал соглашение"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о границах между Чечней и Ингушетией отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Информация о взрыве от источника в МВД, https://web.telegram.org/#/im?p=@go338В Назрани взорвалась граната, брошенная в силовиков. "По предварительной информации, сотрудники тяжело ранены", - со ссылкой на источник в МВД Ингушетии сообщил Telegram-канал "338". Число пострадавших в сообщении не уточняется.

Имя одного из пострадавших, https://t.me/fortangaorg/1596Один из пострадавших - сотрудник силовых структур Роман Панов. Он доставлен в республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении на Telegram-канале "ФортангаORG". "Здание оцеплено военными. Подъезд к ТД «Ковчег» перекрыт силовыми структурами", - отмечает автор канала.

Очевидцы сообщают, что ранен был один человек. По их словам, военнослужащий или силовик не местного происхождения, который отправлен в местную больницу, передает корреспондент "Кавказского узла".

Периметр места взрыва оцеплен, на месте много бронированной техники и людей в форме, в масках и без. Никого не подпускают, также наблюдается скопление автомобилей, которые приходится ставить поодаль, метров за двести от места происшествия.

На сайте Управления МВД Ингушетии по состоянию на 19:40 мск нет информации об этом инциденте.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.

Примечание:

"Трое жителей Ингушетии ранены при обстреле", "Житель Ингушетии ранен при обстреле в Сунже", "Свидетели по делу ингушского ЦПЭ рассказали о кровной мести силовику".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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