12 декабря 2018, 19:40
Источник сообщил о ранении силовиков в Назрани
По меньшей мере двое силовиков получили тяжелые ранения после того, как в них бросили гранату у торгового центра в Назрани, сообщил источник в МВД Ингушетии.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Очевидцы отметили, что близ места взрыва находится офис, принадлежащий противнику соглашения о границе с Чечней Багаудину Хаутиеву.
В Назрани взорвалась граната, брошенная в силовиков. "По предварительной информации, сотрудники тяжело ранены", - со ссылкой на источник в МВД Ингушетии сообщил Telegram-канал "338". Число пострадавших в сообщении не уточняется.
Один из пострадавших - сотрудник силовых структур Роман Панов. Он доставлен в республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении на Telegram-канале "ФортангаORG". "Здание оцеплено военными. Подъезд к ТД «Ковчег» перекрыт силовыми структурами", - отмечает автор канала.
Периметр места взрыва оцеплен, на месте много бронированной техники и людей в форме, в масках и без. Никого не подпускают, также наблюдается скопление автомобилей, которые приходится ставить поодаль, метров за двести от места происшествия.
На сайте Управления МВД Ингушетии по состоянию на 19:40 мск нет информации об этом инциденте.
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Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"