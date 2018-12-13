Задержание подозреваемого сотрудниками силовых структур. Скриншот пользователя Следственный комитет Российской Федерации https://www.youtube.com/watch?v=-7y4dVYFRjE

13 декабря 2018, 18:47

Арестован предполагаемый сборщик средств для ИГ* на Северном Кавказе

Суд в Москве постановил заключить под стражу на два месяца одного из семи выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ России сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе более 38 млн для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Следствие потребовало арестовать всех задержанных.

Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого Байзарова, сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева. По ее словам, он останется под стражей до 21 января 2019 года, сообщил ТАСС.

Ходатайства в отношении остальных задержанных будут рассмотрено в ближайшее время, со ссылкой на представителя суда информировало Федеральное агентство новостей.

Комментариями арестованного Байзарова или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" отслеживает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.

Примечание:

"Следствие: четверым задержанным на мусульманской свадьбе в Кизляре грозит до 5 лет лишения свободы", "Прихожане заявили о недоверии следствию по делу об убийстве Махмутова", "В Дагестане на процессе по делу о "мусульманской свадьбе" завершился допрос свидетелей".

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