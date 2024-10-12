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08:40, 12 октября 2024

Трое бойцов со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Измеров, Виталий Рыбасов и Евгений Русин убиты на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 500 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября стало известно, что на Украине убит Максим Кондраков из Левокумского района. Он стал, по меньшей мере, 497-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан властями убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Боец Александр Измеров из Левокумского района убит на Украине. Военный комиссар Павел Кобцев передал его родственникам орден Мужеств, которая Измеров награжден посмертно, сообщила 1 октября на своей странице в соцсети "Одноклассники" местная газета "Левокумье".

Глава Апанасенковского округа Денис Климов 26 сентября в своем телеграм-канале написал, что в зоне военной операции убит Виталий Рыбасов из села Дивного.

На Украине убит Евгений Русин из станицы Григорополисская, сообщила 3 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Новоалександровского муниципального округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 500 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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