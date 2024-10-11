Военный со Ставрополья убит на Украине

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Максим Кондраков убит в боевых действиях, сообщил глава Левокумского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 497 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 496 бойцов из Ставропольского края.

Максим Кондраков в октябре 2020 года был призван в армию, служил в Ростовской области. В октябре 2021 года вернулся домой, имея звание "ефрейтор". 19 февраля 2022 года подписал контракт, в начале марта 2022 года стал участником СВО, служил начальником радиостанции командно - штабной машины взвода связи мотострелкового батальона В конце июня 2023 года получил тяжёлое ранение, 27 июня 2024 года убит в боях, посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 10 октября глава Левокумского муниципального района Андрей Иванов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 497 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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